Dr John död i hjärtattack

En av New Orleans allra mest ikoniska musiker genom tiderna, Dr John, till vardags Mac Rebennack, avled igår den 6 juni 77 år gammal, till följd av en hjärtattack meddelar hans familj.

Dr John skapade en helt egen musikalisk värld som blandade drag av rhythm’n’blues, psykedelisk rock, jazz, soul, blues, zydeco, boogie-woogie och voodoo.

Mac Rebennack debuterade under sitt Dr John, The Night Tripper-alias 1968 med skivan Gris-gris, som inte blev någon större inledningsvis men med tiden vuxit till en lika oantastlig som oefterhärmlig klassiker.

Senare släppte Dr John sin psykedeliskt trippiga persona och hängav sig åt mer straight forward r’n’b och funk, t ex i samarbete med en annan New Orleans-legend, Allen Toussaint.

2012 fick hans karriär något av en nytändning med den kritikerhyllade skivan Locked down, ett samarbete med producenten Dan Auerbach.

Hans sista inspelningar blev en hyllning till ytterligare en New Orleans-son: Louis Armstrong, med skivan Ske-Dat-De-Dat: The Spirit of Satch från 2014.

Patrik Lindgren