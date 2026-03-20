Dokumentärfilm om Martin Hederos på SVT

Martin Hederos väg må ha varit både krokig och inte minst närmast vansinnigt brokig, men som vi konstaterade redan i Lira #4 2022 – minns ni det snygga omslaget? – han är verkligen överallt nuförtiden …

Inte bara att han är omistlig medlem av inte mindre än tre ledande akter: Tonbruket, Hederosgruppen och Langendorf United. Mellan varven hinner han även med att skriva hyllad tv-musik med Irya Gmeyner, spela med stjärnor som Ane Brun och Nina Persson och hålla liv i kära duoprojekt med Sofia Karlsson och Mattias Hellberg.

Nu är det premiär för dokumentärfilmen Kontakt om just Martin Hederos – ”en film om samspel, känsla och musikens betydelse i människors liv”, gjord av trion Ulrika Stenström, Jonatan Gammel och Kristoffer Ljungqvist, som följt Martin Hederos av och till under ett år.

Den visas i SVT2 lördag kväll klockan 21.15, men finns redan nu att njuta av på Svtplay.

Patrik Lindgren