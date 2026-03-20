Redaktionsbloggen

Välbekant profil. (Stillbild ur filmen Kontakt.)

Dokumentärfilm om Martin Hederos på SVT

20 mar 2026
Musiktips

Martin Hederos väg må ha varit både krokig och inte minst närmast vansinnigt brokig, men som vi konstaterade redan i Lira #4 2022 – minns ni det snygga omslaget? – han är verkligen överallt nuförtiden …

Inte bara att han är omistlig medlem av inte mindre än tre ledande akter: Tonbruket, Hederosgruppen och Langendorf United. Mellan varven hinner han även med att skriva hyllad tv-musik med Irya Gmeyner, spela med stjärnor som Ane Brun och Nina Persson och hålla liv i kära duoprojekt med Sofia Karlsson och Mattias Hellberg.

Nu är det premiär för dokumentärfilmen Kontakt om just Martin Hederos – ”en film om samspel, känsla och musikens betydelse i människors liv”, gjord av trion Ulrika Stenström, Jonatan Gammel och Kristoffer Ljungqvist, som följt Martin Hederos av och till under ett år.

Den visas i SVT2 lördag kväll klockan 21.15, men finns redan nu att njuta av på Svtplay.

Patrik Lindgren

Skivrecensioner

Annonser