Den oberoende musiken hyllad på gala

Igår kväll hölls den 23:e Manifestgalan på Nalen i Stockholm, och lika många priser delades ut till förra årets främsta inom den oberoende musikvärlden.

Och vi måste tillåta oss att börja med Sunniva Brynnel, Liras egen medarbetare, som i mördande konkurrens (Draupner, Maija Kauhanen & Johannes Geworkian Hellman, Lena Willemark & Ale Möller) rodde hem priset för årets folkmusik med hembygdsskivan Bohuslän.

”En världsomseglare har hittat hem och placerar sig med självklarhet som landskapets främsta moderna uttolkare. Spralliga melodier får nytt djup och sinnlighet i enastående samspel. Dragspelet, pianot, rösten, fiolen – detta är Bohuslän.”

Nomineringarna i jazzkategorin spretade (som sig bör, från Hederosgruppen till Lisen Rylander Löve) men de som drog det längsta strået här var storensemblen Mattias Risbergs Mining med liveskivan Mining at Fasching … and elsewhere.

Maud Lindström kändes däremot rätt uppenbart favorittippad i visgenren, och jodå en synnerligen välförtjänt statyett blev det för comebackskivan Du får gå.

”Med välformulerade texter och en klar ton håller årets visa balansen mellan det mänskligt sköra och det komiska utan att väja för det svåra, det trasiga eller det obekväma. En närmast fulländad återkomst”, löd motiveringen.

Langendorf United vann så i den skönt öppna kategorin årets rytm, för skivan Undercover beast: ”Med glödande saxofonsolon och mästerligt samspel förvandlar årets vinnare etiopisk jazz till ett psykedeliskt universum av hypnotiska grooves.”

Årets barnmusik gick till den svängiga Familjen Svängsson för skivan Vet du vad? ”Med en grundmurad kärlek till musiken, intelligenta texter och fin balans mellan lek och allvar skapar de en svängig värld som lockar både barn och vuxna.”

Övriga kategoriers vinnare finns på Manifestgalans hemsida, men vi måste också lyfta fram två skivbolag som prisades i varsin kategori.

Hoob Records utsågs till årets label, med raderna ”2025 visade att jazzen fortfarande är en av de mest levande krafterna i svensk musik. I centrum står ett musikerkollektiv med rötter i Göteborg och Stockholm, som sedan starten 2004 byggt en label där konstnärlig frihet, nyfikenhet och kvalitet alltid står i första rummet. Från en första vinyl-EP till en katalog fylld av hyllade album – inte bara inom jazz, utan långt bortom genrens gränser.”

Och i den fria kategorin årets indie lyftes ”en av de verkliga grundpelarna i svensk oberoende musik” fram: Silence Records.

”När andra sökte sig mot centrum gjorde de tvärtom. De lämnade storstaden och byggde något eget i en gammal skolbyggnad i Koppom – en plats där visionerna var stora, experimentlustan självklar och där musiken fick växa fritt.

Redan i början av 1970-talet stod de bakom en av Sveriges första stora internationella framgångar. Men deras betydelse stannar inte där. De var med och byggde strukturerna för hela den oberoende musikscenen – genom distribution tillsammans med MNW, genom grundandet av SOM och genom nätverk som sträckte sig långt ut i världen. Samtidigt fortsatte musiken att strömma ur studion i Koppom – skivor som format, utmanat och berikat svensk musikhistoria.

Nu kliver etiketten åt sidan efter mer än ett halvt sekel. Men arvet, idéerna och musiken lever vidare. Ikväll hyllar vi ett helt livsverk i den oberoende musikens tjänst.”

Text: Patrik Lindgren

Bilder: Isa Mathessis, Magnus Bergström, Mia Bobzow Hassling