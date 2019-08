Här en liten försmak på ett riktigt fint jazzgodis som kommer på skiva senare i höst, via brittiska etiketten Edition. Basisten Dave Holland, tablasfantomen Zakir Hussain och saxofonisten Chris Potter möts under namnet Crosscurrents Trio och finskruvar just nu på albumet Good hope med releasedatum 11 oktober.

Här bjuder de på titelspåret, först studio och sedan i en liveinspelning: