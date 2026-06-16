Cape Jazz-ikonen Abdullah Ibrahim är död

Den sydafrikanske jazzpianisten Abdullah Ibrahim, som tidigare i sin karriär gick under artistnamnet Dollar Brand, har avlidit, 91 år gammal.

Han levde en stor del av sitt liv i exil, efter att ha flytt apartheidregimen 1962, men återvände till sitt hemland i början av 1990-talet och sägs ha presenterats som ”vår Mozart” av Nelson Mandela när Ibrahim bjöds in att spela på installationsceremonin av Sydafrikas första demokratiskt valda president.

Abdullah Ibrahim, som bytte namn efter att ha konverterat till islam 1968, gjorde en varm, mustig, meditativ och ofta tydligt sydafrikanskt präglad jazz, där hans låt Mannenberg fick särskilt stort genomslag både som exempel på typisk ”Cape Jazz” men också som något av en inofficiell nationalhymn för det svarta Sydafrika.

De sista decennierna av sitt liv levde han omväxlande i Kapstaden, USA och den sista tiden Tyskland. Han fortsatte att ge konserter in i det sista, i stort och i smått. En stor och bejublad konsert i Kapstaden i våras blev hans allra sista, men i konsertkalendern fanns vid hans död även en intim spelning på ett hotell i München inplanerad senare i juli.

Patrik Lindgren