Blues i egna tolkningar

Mats Pettersson

”Blues i huset”, Södertälje Jazz & Blues Förening 26 februari

Besöker min gamla hemstad. Den eminenta bluesstaden där jag sett såväl Muddy Waters som Champion Jack Dupree. Här har bluesen starka rötter sen decennier genom Sven Zetterberg och Tälje Blues/Chicago Express, och på dåtida Pub Shakespeare, nu en parkeringsplats, intill lokalen för kvällens konsertlokal Spinnrocken.

Mats Pettersson är en känd musikprofil i sin hemstad, och har ett stort kontaktnät av medmusiker och via brevskrivande till gitarrister ut i världen.

Denna kväll ger Mats Pettersson en akustisk konsert solo med fingerpicking-gitarr och sång. Hans första konsert i detta format. Han berättar att han länge längtat att få lyfta fram deltabluesens och countrybluesens nyare förvaltare. En strålande gitarrist som Mats Pettersson är, vill han denna afton sätta fokus på sången och tolka låtarna på sitt eget sätt.

Reverend Gary Davis Death don’t have no mercy i en tolkning långt från originalets svavelosande tondörstämma. Här i en tolkning med sin egen pregnans och klangbotten. En afton som denna när Putins bomber faller över det demokratiska Ukraina.

Ur historiens gömmor får vi även Mississippi Sheiks/Sam Chatmons Sitting on top of top of the world, här i Mats Pettersson egna gitarrtolkning.

Deltabluesens legendarer har flyttats in och ut ur låtlistan under processens gång, för att ge plats åt modernare favoriter som hillcountry-bluesen Black cat bone av Jessie Mae Hemphill, Gregg Allmans Midnight rambler, eller Mats Petterssons favoritlåtskrivare Hunter & Garcia från Grateful Dead. En vacker tolkning av J J Cales Magnolia, så även av Jimi Hendrix Angel.

Rösten får stort spelrum i dessa tolkningar. Man känner riktigt glädjen hos Mats Pettersson att få framföra dem i hans egna speciella tolkningar.

Som avslutning Creamlåten White room, skriven av husguden Jack Bruce, i en avskalad version där originalets vackra cellostämmor flyttat in i den akustiska gitarrens intrikata fingerplockande.

I gitarrbytena under konserten utbyts kommentarer från scen med gitarrspelande vänner ute i salongen. Till stor munterhet bluesälskare emellan.

Detta var genrepet på hemmaplan för en ny solokarriär av akustisk blues. Det ska bli en glädje att följa.

Liveteckningar och text: Martin Ehrling