Bitches brew bryggd på brittiskt vis

En av inte bara jazzens utan hela musikhistoriens mest ikoniska skivor, Miles Davis Bitches brew från 1970, får nu ett slags lös hållen uppföljare, omplanterad i nutiden och i Londons frodiga jazzmylla.

London Brew kallas projektet och spelades in under en tre dagar lång session i december 2020 – mitt under pandemin alltså – då några av den brittiska huvudstadens främsta musiker samlades i Church Studios för att ta Miles skapelse vidare på nya äventyr.

Sammanlagt ett dussin musiker – däribland brännheta namn som Nubya Garcia, Shabaka Hutchings och Theon Cross – hörs på dubbelalbumet London Brew som släpps 31 mars på lilla Downtown Music i England och på stora Concord Records i USA.

Ett första smakprov finns att lyssna på redan nu via allehanda strömningssajter i form av singeln Miles chases new voodoo In The Church.

– Singeln är vår tolkning av Miles Davis hyllning till Jimi Hendrix, Miles runs the voodoo down. Jag har alltid inspirerats av både Miles och Jimis kreativa sinnen. Båda var innovatörer som plöjde sina egna fåror, något jag själv har strävat efter i min egen karriär. Sedan en tid nu har jag experimenterat och använt pedaler och effekter med mitt instrument, så att få göra det på det här spåret, som en hyllning till deras eftermälen, var ett nöje både kreativt och personligen, berättar saxofonisten Nubya Garcia i en kommentar.