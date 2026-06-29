Återfödd jazzfest på hälsingegård

Världsarvsjazzen på hälsingegården Erik-Anders utanför Söderhamn var en uppskattad uppkomling bland festivaler. Efter bara ett decennium lades den ner, men återuppstår nu i nygammal regi. Vi frågade producenten Anders Uddén vad det var som hände.

Varför lades Världsarvsjazzen ner efter 2022?

– Den avvecklades på grund av en ansträngd kommunal ekonomi. Festivalen har sedan 2013 drivits i Söderhamns kommuns regi, men den startades året före som ett samarbete mellan musikern Thomas Jutterström, ägarna av hälsingegården Erik-Anders och jag själv som då arbetade som kultur- och fritidschef på kommunen.

Och vad fick er att starta upp det hela igen?

– Under tidig höst 2025 började idén ta form i mitt huvud att starta festivalen igen, utan kommunen. Jag tog kontakt med gårdens ägare och med kaféet som driver serveringsverksamheten där och frågade om de var intresserade att tillsammans köra igång igen. Alla var överens om att det var hög tid att återuppliva denna mycket efterfrågade jazzfestival!

Världsarvet syftar ju på hälsingegården där det hela hålls, men festivalen bygger även på arvet efter Jan Johansson. På vilket sätt märks den aspekten?

– Idén med festivalen är tätt knuten till Jan Johanssons uppväxt i grannbyn och till hans musikaliska arv. Jan gjorde inte bara jazz av folkmusik på ett helt unikt sätt utan var även en nyskapare av rang, och vi försöker förvalta det breda musikaliska arvet genom både platsen och programmet. Mottagaren av Jan Johansson-stipendiet får också hålla sin stipendiekonsert under festivalen. I år är det pianisten Daniel Karlsson, som fick stipendiet 2025.

Vad är det som gör Världsarvsjazzen speciell?

– Dels är det platsen som är helt fantastiskt vacker och ger en magisk inramning av den hälsingska sommarkvällen, och dels storleken – eller snarare den relativt lilla storleken – som gör festivalen intim för både publik och artister.

Årets program bjuder på artister som Karin Hammar Fab 4, Daniel Karlsson Trio, Magnus Carlson & The Moon Ray Quintet och Nine Sparks Riots. Öppningsdagen ägnas helt åt Söderhamnsmusikern Thomas Jutterström, som alltså en gång var med att dra igång festivalen.

Patrik Lindgren