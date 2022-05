Äntligen en riktig festivalsommar!

Bild från Eldnatten som inviger Urkult, som i år hålls 4-6 augusti. Bild: Gurra Tell

Lika omtumlande som det var när pandemin lade sin tunga våta tysta filt över livemusiken, lika pirrigt förväntansfullt känns det nu när vi äntligen kan bjuda in till en riktig festivalsommar.

”Som att vara del av ett stort kosläpp”, säger Koloniens Arvid Rask i en intervju i Liras sommarnummer. Och nog känns det lite så – även om orosmolnen förstås inte skingrats alldeles.

Folkhälsomyndigheten påminner om att faran inte är över – det finns scenarier där restriktionerna måste återinföras, och även om den stora majoriteten nog skakat av sig den mesta oron så gäller det inte alla – många har goda skäl att vara fortsatt försiktiga.

Arrangörer runt om i landet vittnar också om att biljettförsäljningen överlag inte riktigt återhämtat sig till nivån före pandemin.

Desto större skäl för oss som kan och vill att verkligen komma loss i sommar och besöka den där festivalen eller stämman du alltid tänkt åka till. Att köpa biljett när den lokala arrangören chansat och bokat något spännande. Det är så och bara så vi håller live-Sverige levande!

Patrik Lindgren, chefredaktör Lira

(PS: Vill du hänga med i musikflödet året om? Prenumerera på Lira!)





LIRA FESTIVAL 2022

SVERIGE

Trad i Malung

20-21 maj

Premiär för ny folkmusik- och dansfestival på Malungs folkhögskola med fokus på dans och dansspel, men också traditionella konserter med inbjudna spelmän som Pelle Björnlert, Stina Brandin och Mia Marine.

regiondalarna.se/malungsfolkhogskola

Stockholm Nu

27 maj

Ny, ambitiös endagsjazzfestival på Liljevalchs konsthall på Djurgården i Stockholm. Huvudnumret är en konsert med basisten Ron Carter som spelar med ett handplockat storband med idel svenska stjärnor som Jonas Kullhammar, Ann-Sofi Söderqvist, Fredrik Ljungkvist, Per Texas Johansson och Goran Kajfeš. Spelar på festivalen gör också Goran Kajfeš Tropiques och Sthlm Svaga.

liljevalchs.se

Huddinge Jazz & Blues

27-28 maj

I Sjödalsparken i centrala Huddinge hålls denna tvådagarsfest med brett utbud, inte bara jazz och utan även latin. I år med namn som danskan Cæcilie Norby, Simone Moreno & Os Lourinhos, Lisa Lystam Family Band och så Lars Gullin-hyllning med Fredrik Lindborg Trio.

huddinge.se/jazz

Hammarkullekarnevalen

27-29 maj

Kulturfest tillika Sveriges största och äldsta karneval i göteborgska Hammarkullen.

karneval.se

Stockholm Early Music Festival

1-6 juni

Festivalen för tidig och tidlös musik med spännande gränsöverskridande program, på flera platser i Gamla stan i Stockholm.

semf.se

Bridget Marsden tar emot Jernbergsmedaljen på 10-årsjubilerande Årsundaruschen. Bild: Eva Karlsson

Årsundaruschen

3-5 juni

Tioårsjubileum för denna spelmansstämma på Årsunda Strandbad vid Storsjön just söder om Sandviken. Den hålls alltid på Pingsthelgen med för- och efterstämma med all- och buskspel på fredagen och söndagen. På lördagen vankas spel från scen, dans till spellista och utdelning av Jernbergsmedaljen som i år går till Bridget Marsden.

arsundaruschen.com

Rimbostämman

4 juni

”Sommaren börjar i Rimbo” heter det ju lite lagom kaxigt och årets första lördag i juni bjuder på tre riktigt fina bokningar, eller vad sägs om Triller, Ljus & Lykta och Hazelius Hedin?

rimbostamman.se

Spelmansstämma på Disagården

4 juni

Spelmansstämma på friluftsmuseet i Gamla Uppsala med spel både i buskar och från scen.

upplandsmuseet.se

5 Folk Festival

6 juni, 22 juni, 9 augusti

Musikaliska helkvällar med Sveriges fem minoritetskulturer, i Kungsträdgården i Stockholm.

facebook.com/5folkfestival

Ransätersstämman

9-12 juni

Klassisk värmländsk spelmansstämma hålls – till slut – för femtionde gången och samlar gräddan av svensk folkmusik både på och framför scenerna: i år Väsen, Groupa, Ranarim, Mats Edén & Leif Stinnerbom, Systerpolskan …

ransatersstamman.se

Clandestino Festival

9–12 juni

Den tjugonde upplagan av Clandestino är tillbaka i juni efter fjolårets augustiflytt. I år firas 20-årsjubileumet på Göteborgsscener som Pustervik, Skeppet, Stadsteatern och Nefertiti med bland annat återseenden som Oumou Sangaré och Hailu Mergia men förstås främst en massa, nya spännande och gärna banbrytande akter. Håll även utkik efter fler spelningar under Clandestinoflagg året runt och även på Fasching i Stockholm. Och så är den populära juli-utflykten till Bohuslän tillbaka!

clandestinofestival.org

Home Swap Festival

10-11 juni

Etiopiska festligheter på Oceanen i Göteborg, där huvudnumret är att den klassiska klubben och bandet Fendika från Addis Abeba flyttar in under två dagar. Konserter och workshops men också filmvisning och mat och final på lördagskvällen med Daniel Lemmas klubbkoncept Addis-Dakar.

oceanen.com

Courtney Marie Andrews kommer till Sthlm Americana. Bild: Laura E Pertain

STHLM Americana

10-11 juni

Efter två års uppehåll återkommer för fjärde gången denna ambitiösa nykomling bland sommarfestivaler, i år på Münchenbryggeriet efter att tidigare ha hållits på Södra Teatern och Mosebacke. Idel tunga genrenamn som Courtney Marie Andrews, Aoife O’Donovan, Felice Brothers, Ian Noe, Emily Scott Robinson, David Ritschard m fl.

sthlmamericana.se

O/Modernt

10–16 juni

Spännande gränsöverskridare inom scenkonstuttryck med artister som Johannes Geworkian Hellman på vevlira, Miklós Lukács på cimbalom bland flera klassiska musiker. På Ulriksdals slottsteater i Stockholm.

omodernt.com

Boogaloo Festival

11 juni

Lokalfavoriten Klubb Boogaloo i Norrköping ställer till med gratis minifestival på restaurang Knäppingen.

boogaloo.nu

Festspelen i Piteå

11–16 juni

40 år i år för denna kvalitetsfest i norr. Brett program med mycket jazzigt och rootsigt och namn som Amanda Ginsburg, Naoko Sakata, Ale Möller och Cookies & Beans.

festspelen.se

Jazzagenturen & Friends

13 juni

Tredje upplagan av detta jazzmaraton på Södra Teatern i Stockholm. Carl Bagge, Sarah Riedel, Ellas Kapell och Bo Sundström avlöser varandra på de två scenerna.

facebook.com/jazzagenturen

Halland Opera & Vocal Festival

16-19 juni

Sommaren 2022 återkommer Halland Opera & Vocal Festival i Halmstad och Laholm. Festivalen fortsätter att presentera sångkonst i olika former och sätta den mänskliga rösten i nya sammanhang. Årets tema är ”Handling och dröm” (”Action and dreams”) och programmet bjuder på allt från historiska gestalter till suggestiv mystik.

hallandopera.se

Sagobygdens Musik & Berättarfestival

16-19 juni

Gränslös visa och folksång möter sagor och berättelser på denna klassiska mötesplats i ämnet.

sagobygdensfestival.se

Trion Hialøsa spelar i skånska Degeberga helgen före midsommar.

Degeberga spelmansstämma

17-19 juni

Stämma i hembygdsparken med allspel, näckspel, visstugor och dans. Ralsgård & Tullberg, Hialøsa med flera på scen.

degebergastamman.se

Folkärna folkfest

18 juni

Heldag med konserter, dans och buskspel på Folkärna Gammelgård utanför Avesta.

folkarnafolkfest.com

Gille- & Nyckelharp­stämman

18-19 juni

Allspel, spelmanståg, dans, kurser, visstuga i Österbybruk gästas av bland andra Ceylon Wallin och Olov Johansson från Väsen.

gilleochnyckelharpstamman.se

Saxå kammarmusik

26–28 juni

Festivalen på Saxå herrgård bjuder konsertaftnar, jazz, kör och mycket annat.

saxa.se

Båstad kammarmusik

27 juni–2 juli

30:e upplagan av denna högprofilerade festival där ett av årets teman är mötet mellan olika konst- och folkmusikaliska traditioner. Lena Willemark håller midsommarvaka under bar himmel tillsammans med Blåsarsymfonikerna.

bastadkammarmusik.se

Mästerviolinisten Eldbjørg Hemsing kommer till Music in the Garden i Uppsala. Bild: Nikolaj Lund

Music in The Garden

29 juni-1 juli

Ny utomhusfestival i Botaniska trädgården i Uppsala, kammarmusikalisk inriktning men gärna med öronen öppna mot andra musiksfärer. Anne Sofie von Otter sjunger sånger av den amerikanska tonsättaren Caroline Shaw med Lithuanian Chamber Orchestra, sångerskan Victoria Birchne framför argentinsk populärmusik, norskan Eldbjørg Hemsing visar varför hon anses vara en av världens ledande unga violinister, och så möts Jan Lundgren och Georg Riedel i en Jan Johansson-hyllning.

musicinthegarden.se

Bangen Jazz & Blues

29 juni-3 juli

Klassisk festival i Sandviken, i år med namn som Filip Jers, Richard Bona, Sofi Hellborg, Kristin Amparo, Eric Bibb …

bangen.se

Kalott Jazz & Blues

1-2 juli

Tjugotalet konserter spridda över gränsgeografin i Haparanda-Tornio. Jazz och blues vid oväntade platser: på en brygga, i en järnvägsstation eller vid en lekplats.

kalottjazzblues.net

Saltofolk

1-2 juli

Genuin, liten och generös festival på Saltoluokta fjällstation, som sedan starten 1978 lockat till sig etablerade musiker och morgondagens stjärnor. Som ett vardagsrum i fjällbjörkskogen, med midnattssolen som strålkastare och fjällen som backdrop.

saltoluokta.se

Tobaksspinnarstämman

1-5 juli

Västerdalsmusik på Nås. Kurser, konserter, danskvällar (och nätter). Mats Edén, Anders Rosén, Zara Helje, Jonas Åkerlund, Perjos Lars, Joel Bremer och många fler. Visstuga, spelmanspub, spelmanslag. Och kolbullar.

tobaksspinnarstamman.se

Göteborg Blues Festival

1-2 juli

Göteborgs bluesförening fixar festen på Villa Belparc i Slottskogen, med akter som Roffe Wikström, Erja Lyytinen och Eric Gales.

gbgblues.se

Torsåker Bluegrass

1–2 juli

Svängfest på Tors Loge. Svenska och internationella band på två scener.

torsakerbluegrassfestival.se

Delsbostämman

1–3 juli

Anrik spelmansstämma sedan 1952 som lockar mängder av spelmän och publik. Anna Ekborg, Elin Jonsson m fl.

delsbostamman.nu

Christina von Bülow tar emot Gullinstipendiet den 10 juli. Bild: Malin Annie Jansson

Gullinsommar

1–19 juli

Spridda sommarjazzdagar på Gullinmuseet i Sanda på Gotland. Årets Gullin-stipendiat är danska altsaxofonisten Christina von Bülow, som ger konsert den 10 juli i Sanda Kyrka.

gullinmuseet.se

Stämmoveckan

1–10 juli

Samlingsportal för en rad stämmor från Tobaksspinnarstämman i väst till Delsbostämman i öst.

stammoveckan.se

Musik vid Dellen

1-17 juli

Samlingsnamn och samlad info för en lång rad evenemang i natursköna Dellenbygden i Hälsingland.

hudiksvall.se/musikviddellen

Stavnäs visfestival

2 juli

Visfestival vid Billingens strand, med allt från Jack Vreeswijk och Pernilla Andersson till Filip Jers och Emil Ernebro.

stavnasvisfestival.se

Ovikenveckan

2-10 juli

Musik- och kulturfestivalbiennal bjuder på konserter, konst, dans med mera.

ovikenveckan.se

Lyckå kammarmusikfestival

3–10 juli

Högklassigt festspel med internationell kammarmusik, i Blekinge.

lyckafestival.com

Musik i Äppelriket

5–9 juli

Kammarmusik och naturupplevelser i Kivik, gästas av bl a Jan Lundgren och Klara Andersson. Syskonen Lelo och Manuela Nika spelar för de yngre.

musikiappelriket.se

Bingsjöstämman

6 juli

Det blev något av en kamp att hålla folk borta från Bingsjö förra året, när den fysiska stämman ställdes in. Men nu är det fritt fram igen att vallfärda till denna mysiga, myllriga och intima stämmoklassiker.

bingsjostamman.se

Bälgspel vid landsvägskanten

6-10 juli

Världens sannolikt största dragspelsfestival äger rum på Ransäters hembygdsgård.

balgspelvidlandsvagskanten.se

Åmåls Bluesfest

6-10 juli

Fyra dagars bluesfest med nordiska gräddan plus handplockade internationella namn.

bluesfest.net

Musik under stjärnorna

6 juli–3 augusti

Jazz, blues och annat på klassiska musikkvällar i Brantevik fem onsdagar i rad.

jazzbrantevik.se

Rygg mig i skägget! Hoven Droven kommer till Bodastämman den 8 juli. Bild: Marléne Nilsén

Bodastämman

8 juli

Intensivt med arrangemang en hel långvecka 1-11 juli i Boda kyrka, loge och gammelgård, med kulmen på stämmofredagen med Hoven Droven och Hanna Enlöf & Anna Ihlis på scen.

bodabygden.se

Nääsville Bluegrass

8-9 juli

Bluegrass vid Sjövikens festplats vid Ätran, med fokus på den svenska scenen.

naasville.se

Fasching in Bloom

8 juli-13 augusti

I många år hölls Stockholm Jazz Festival utomhus på Skeppsholmen och i år blir det ett slags återkomst när Fasching lanserar sitt nya sommarkoncept med en tretton datum lång konsertserie. Internationella storheter som Cécile McLorin Salvant och John Scofield varvas med svenska stoltheter som Joel Lyssarides och Amanda Ginsburg. Doftar som sommarens höjdpunkt i huvudstan.

fasching.se

Hälsingehambon

9 juli

Anrik hambofest och tävling på tre orter under en och samma dag: Hårga – Arbrå – Järvsö.

halsingehambon.com

Hällesåkersstämman

9 juli

Spelträff på Börjesgården i Lindome.

hallesakersspelmanslag.se

Julitafestivalen

9 juli–6 augusti

Kammarmusiklördagar på Julitamuseet i Katrineholm.

julitafestivalen.nu

Norrbostämman

10 juli

Folkmusik och sång mellan Dellensjöarna i Hälsingland, med Emma Härdelin, Eiwor Kjellberg, Thomas von Wachenfeldt och Tomas Söderlund.

www.hembygd.se/norrbo

Mats Gustafsson är årets ”inbjudne inspiratör” på nya festivalen Kontinent Dalsland. Bild: Michele Giotto

Kontinent Dalsland

13-17 juli

Ny festival på temat ”internationalromantik” som vill röja väg till framtidens kreativa musikvärld. Nutida konstmusik i vid bemärkelse och över genregränserna, där Christer Bothén och Mats Gustafsson är lika självklara som Rosali Grankull och Ellen Arkbro.

levandemusik.org/kontinent-dalsland

Öland Roots

14-16 juli

Flaggskeppet för roots och reggae bjussar på namn som Clinton Fearon, Queen Omega, Aurelia Dey och Kalle Bah.

olandroots.com

Visfestivalen i Västervik

14-16 juli

Visfest i slottsruin med stora svenska akter: Melissa Horn, Weeping Willows, Tomas Andersson Wij, Sarah Klang …

visfestivalenvastervik.se

Malungsfors visfestival

15–16 juli

Visor i Forsgläntan med fina dala-artister som Stiko Per och Anna Ihlis.

malungsforsvisfestival.se

Världsarvsjazzen

15-17 juli

Jazz och folkmusik i Jan Johanssons anda på världsarvsgården Erik-Anders i Asta, Söderala. Årets Jan Johansson-stipendiat Lina Nyberg spelar förstås med band, jämte akter som Dirty Loops, Hoven Droven och Isabella Lundgren.

varldsarvsjazzen.se

Bjuråkersstämman

17 juli

Spelmanståg, buskspel och dans på loge.

hembygd.se/bjuraker

Sing A Song Fighter Festival

21-23 juli

På Garaget i Hammenhög mitt på Österlen väntar tre intima dagar med ypperlig musik långt bortom gängse genretänk men garanterat karaktärsstark och spännande. Jens Lekman, Nils Berg Cinemascope, Brigaden och Skator bidrar till den brokiga mixen.

garageprojektet.org

Mannaminne Art and Music Festival

21–22 juli

Festligheter i kulturbyn Mannaminne på Höga Kusten i dagarna två utlovas med musik, konst och workshops.

mannaminne.se

Burträsksvängen

21-24 juli

Familjär musikfestival med anrik spelmansstämma.

burtrasksvangen.nu

Stödestämman

23 juli

Spelmansstämma på Huberget i Stöde.

medelpadsfolkmusikforbund.se

Folkrot

22-23 juli

Familjärt i flera betydelser på Spelmansgården på vackra Bjärehalvön, med celebra artister som Dreamers’ Circus, Tailcoat, Ale Möller med familj, Midgren/Skrobe/Quartey, Esbjörn Hazelius … och så förstås VM i träskofiol.

folkrot.se

Gotland Chamber Music

24–29 juli

Anrik kammarmusikvecka gästas av Fredrik Lindborg, Martin Sjöstedt och Daniel Fredriksson i jazzig crossoverkonsert. Allt under konstnärlig

ledning av Staffan Scheja.

gotlandchamber.se

Korröfestivalen

26-30 juli

Efter fjolårets ambulerande variant får vi äntligen återvända till klassiska Korrö på riktigt, med lockbeten som Folk & Rackare, Unni Boksasp och Hazelius Hedin och ett som alltid ambitiöst festivalprogram för barn.

korrofestivalen.se

Durspelsstämman

29-31 juli

Durspelsstämma på Folkets hus i småländska Ankarsrum.

durspelssmederna.se

Visfestival Holmön

29-31 juli

Välrenommerad och välbesökt visfest på Holmön nära Umeå, sedan 1994. I år med artister som Maxida Märak, Lisa Miskovsky och Mats Ronander.

visfestivalen.nu

Legendariska Selda Bağcan kommer till Clandestino i Bottna. Bild:Juri Hiensch.

Clandestino Bottnafjorden

29-31 juli

Efter några års uppehåll är Clandestinofestivalens mitt i sommaren-utflykt till bohuslänska Bottna tillbaka, för totalt tionde gången. Spännande och ytterst välrenommerade akter som Etran de l’Aïr från Niger, Ayom från Brasilien och turkiska stjärnan Selda Bağcan.

clandestinofestival.org

L’Jazz

25-30 juli

Sommarjazz på Gustafsberg i Uddevalla med ypperliga bokningar: Isabella Lundgren, Lars Jansson, Arild Andersen …

ljazz.se

Katrineholm Jazz & Bluesfestival

30 juli

Jazz och blues med fri entré vid Stora Djulö herrgård.

facebook.com/katrineholmjazzobluesfestival

Musik i Kullabygden

30 juli-6 augusti

Klassiskt, jazz och mycket annat på anrik festival med flera spelplatser – firar försenat 75-årsjubileum!

musikikullabygd.se

Dan Andersson-veckan

30 juli–6 augusti

Kulturdagar i poetens anda och fotspår i Ludvikabygden.

dananderssonveckan.com

Orbadenstämman

3-4 augusti

Återupplivad stämma i södra Hälsingland, med världsarvsgården Gästgivars som utgångspunkt. Kurser samt högst ambitiöst konsertprogram med artister som Northern Resonance och Draupner. Finalkonserten hålls med Orbadens strand som läktare och ett sextiotal spelmän i kyrkbåtar.

orbadenstamman.se

Pianisten Nduduzo Makhathini spelar på Ystad Jazz. Bild: Hugh Mdlalose

Ystad Sweden Jazz Festival

3-6 aug

Ystad kommuns kulturpristagare 2021 körde på tappert även förra året i trots mot pandemin men kan i år återigen bjuda in både publik och internationella artister som vanligt. Årets kvartett dagar ser ut att bli bland de starkaste i festivalens nu 13-åriga historia, med akter som Yellowjackets, Stacey Kent, Cyrille Aimée, Bokanté och den omsusade sydafrikanske pianisten Nduduzo Makhathini. Och förstås stora delar av den svenska jazzeliten.

ystadjazz.se

Urkult

4-6 augusti

Klassisk, brokig folkfest i folk- och världsmusikens tecken vid Nämforsen. Intim stämning och alltid starkt, spännande och brett artistuppbåd på scen. I år Ebo Krdum, Frida Hyvönen, Tamikrest, Ranarim m fl.

urkult.se

Kammarmusikfestivalen i Sandviken

4–6 augusti

Kvalitativ kammarmusik under konstnärlig ledning av Tobias Carron och Mats Widlund.

kammarmusik.org

Folkmusikfesten i Stjärnsund

5–6 augusti

Fullspäckade dagar med konserter, kurser och stämma i fantastisk bruksmiljö.

folkmusikfestenistjarnsund.se

Fanfare Ciocărlia brassar loss på både Urkult och Hyttdreva. Bild: Asphalt Tango Records

Hyttdreva

5-7 augusti

Egenartad musik- och kulturfest i unik hyttmiljö vid nedlagt järnbruk i Bergslagen, med ett spännande artistprogram av världsklass: Fanfare Ciocărlia, Tuuletar, Groupa, Asmâa Hamzaoui, Ross Daly …

hyttdreva.se

Uddevalla Folkmusikfestival

6 augusti

Festival med spelmans-lag, dans, kurser och konserter m m.

uddevallafolk.se

Skatelöv spelmansstämma

7 augusti

Årlig liten stämma strax söder om Växjö.

fiol.nu

Way Out West

11-13 augusti

Tungviktaren i göteborgska Slottsskogen laddar med förutom kreddiga jättar som Nick Cave även med brittjazziga Sons of Kemet och rootsiga Anaïs Mitchell.

wayoutwest.se

Hällevik Tradjazz

11-14 augusti

New Orleans på Listerlandet.

jazzen.nu

Valle Baroque

11–14 augusti

Barockensemblen Göteborg Baroque bjuder till musikfest med navet vid Varnhems klosterkyrka. 10-årsjubileum.

goteborgbaroque.se

Kalvfestivalen

11–14 augusti

Välrenommerad festival och utvecklingsverkstad för nutida konstmusik i Svenljunga. I år på temat framtidsutopier. Lokalt blandas med globalt, urtida med nyskrivet.

kalvfestival.se

Sjungarefolk

12-13 augusti

Konserter, dans och buskspel på Sjungaregården i Granö. Artister som Symbio, JP Nyströms, Ulrika Bodén & Daniel Ek …

sjungaregarden.se

Trio Törn släpper sitt andra album i sommar och spelar på bl a Ornungastämman. Bild: triotorn.se

Ornungastämman

12-14 augusti

Efter fjolårets ambitiösa coronavariant kan Ornunga fira sitt 10-årsjubileum fullt ut med buskspel, dans, campingliv och kurser och förstås artister som Trio Törn, danska Jensen & Bugge, resandesångaren Elias Akselsen och så garanterat fullt ös med partygänget Folk All-in Band.

ornungastamman.se

Orestämman

12-14 augusti

Liten stämmopärla i Furudals Bruk utanför Rättvik lyfter spelmanstraditionen från Ore.

facebook.com/orestamman

Akustiskt i Tobo

13 augusti

Eric Sahlström-institutets heldagsfest är tillbaka efter pandemin, med Olov Johansson som konstnärlig ledare. På scen musiker som Hazelius Hedin, Sonia Sahlström och Håkan Larsson.

esitobo.org

Galgbergsfestivalen

13–14 augusti

Americana, visa och folkmusik på Hallandsgården i Halmstad. Toppnamn Louise Hoffsten och Lars Demian.

facebook.com/galgberget

Österlen Americana Festival

19-21 augusti

Parallell systerfestival till Rootsy Summer Fest, på Solhällan i Löderup.

folkarock.se/konserter/solhallans-konserter/

Fränder & Vänner Folkmusikfestival

19-20 augusti

Den tredje upplagan av svensk-estniska bandet Fränders egen festival hålls på två scener i Uppsala Stadsträdgård. Totalt nio akter med höjdpunkter som irländska storheterna Lúnasa, de två finska banden Kardemimmit och Zäpämmät, Fränder själva förstås och så Lira-aktuella Björn Gardner med band.

facebook.com/frandervannerfestival

Rootsy Summer Fest

19-21 augusti

Med pandemin bakom oss kan äntligen Rootsys nya flaggskepp segla vidare utan större hinder på farleden och bjuder in till en tredagars americanafest i Hwitans trädgård i Falkenberg. Svenskt och nordamerikanskt i sömlös mix med toppnamn som Eilen Jewell, Katie Pruitt, David Ritschard, Kassi Valazza och Vincent Neil Emerson.

rootsylivefalkenberg.se

Grenna Bluegrass Festival

20 augusti

Festival sedan 1978 på Grännaberget.

grennabluegrass.com

Visbyfestivalen

20 augusti

Akustisk, intim singer-songwriterfestival med svenska och internationella artister.

visbyfestival.se

Dans- och spelmansstämma i Kungsträdgården

21 augusti

Folkfest, dansgolv, allspel

m m i arr av Svenska Folkdansringen och mitt under Stockholms Kulturfestival.

dansochspelmansstamma.se

Kammarmusikfestivalen i Allhelgonakyrkan

25–28 augusti

Kammarmusik i centrala Stockholm. I år fokus på bl a en rad 150-årsjubilarer som Hugo Alfvén, Aleksandr Skrjabin, Paul Juon och Ralph Vaughan Williams, alla födda 1872.

kammarmusikens-vanner.se

Östersjöfestivalen

25 augusti–3 september

Musik i världsklass med Östersjöregionens bästa orkestrar, körer och solister till förmån för WWF, på Berwaldhallen i Stockholm. I år firas 20-årsjubileum med artister som isländske pianisten Víkingur Ólafsson och Gidon Kremer med Kremerata Baltica.

balticseafestival.com

Göteborgs Pianofestival

26-28 augusti

Workshops, föredrag, tävlingar och förstås konserter på Göteborgs Konserthus.

goteborgspianofestival.com

Vokalkvartetten Kongero kommer till Svalsjö Folk i augusti. Bild: Linda Rós Guðnadotter

Svalsjö Folk

26-27 augusti

På Örsebo Södergård mellan Kisa och Malexander i södra Östergötland vankas en liten festival med oväntat stora akter som Lena Jonsson Trio, Rydvall/Mjelva, Lisas, Nordic och Kongero.

helldorff.se/svalsj-folk

Mossagårdsfestivalen

26-28 augusti

Ekologisk musik- och upplevelsefestival för hela familjen.

mossagardsfestivalen.se

NoMeMus

26–29 augusti

Utläses nordisk festival för medeltida musik som med start i fjol har expanderat med ett slags förfestival på Gotland 8-11 augusti, under medeltidsveckan, innan det drar igång på allvar i Östergötland, i Linköping och Söderköping. Konserter men också kurser och föredrag. Missa inte den isländska kvinnliga kvartetten Umbra som gör medeltidsmusik med modern folkton.

nomemus.se

Helsingborgs pianofestival

26-29 augusti

Internationell pianofest med konserter och master classes på Dunkers i Helsingborg.

dunkerskulturhus.se/helsingborg-pianofestival

Live At Heart

31 augusti – 3 september

Myllrande showcasefestival i Örebro med massor av konserter i alla genrer.

liveatheart.se

Göteborg Folk Festival

2–4 september

Denna ännu relativt unga festival (startad det oskuldsfulla året 2019) har mött en del utmaningar (ni vet, den där pandemin) men tycks ha kommit stärkt ur allt detta och lovar nu tre nya spännande, mångfaldiga höstdagar med både lokal och högst internationell folkmusik på flera scener i staden.

goteborgfolkfestival.com

Dunker hornstämma

3 september

Vallhornsstämma i sörmländska Dunker.

simonstalspets.se

Tiveden Americana

9-10 september

Andra året nu för denna ”Sveriges yngsta americanafestival”, tryggt rotad i Tiveden utanför Laxå men med hjärtat i New Orleans.

facebook.com/tivedenamericanasweden

Enskede Jazz

9-11 september

Sedan några år bjuds välvalda jazzakter in till Gamla Enskede en helg i september. Tonvikt på ung svensk jazz av högsta kvalitet – i år väntar akter som Helen Salim, Agnes Persson och Kathrine Windfeld.

facebook.com/enskedejazz

Flock 21

16-17 september

Scenisk dansfestival på Magasinet och Dalarnas Museum i Falun, i år med bl a norska fenomenet Kartellen.

folkmusikenshus.se

Change Music Festival

24-25 september, 16 oktober

Filmad kammarmusik från förra årets strömmade variant varvas med workshops och livekonserter, på Kungsbackas respektive Varbergs teater.

changemusicfestival.se

Trio Rop kommer till Norrköping i höst med sitt nysläppta album. Bild: Linnéa Cramer

Norrköpings Folkmusikfestival

7–8 oktober

Något av höstens höjdpunkt i folkmusikvärlden. Späckad helg med konserter och VM för studentspelmanslag. På scen akter som Ahlberg Ek & Roswall, Spöket i köket, Trio Rop och avigt charmiga Två Otrevliga Flickor.

festival.folkmusik.nu

Stockholms visfestival

10 oktober

Sveriges yrkestrubadurer går till sjöss och ställer till med visfest på Viking Cinderella, mellan Stockholm och Mariehamn.

stockholmsvisfestival.se

Uppsala Gitarrfestival

13–15 oktober

Internationell gitarrfest på Uppsala Konsert & Kongress.

uppsalagitarrfestival.se

Malmö Folk Festival

13–16 oktober

Tidigare Folkfest Malmö steppar upp och blir en mer sammanhängande festival med samverkande lokala aktörer som Malmö Folk, Victoriateatern, Palladium och Mix Musik. Klara namn: Goran Bregović och Ale Möller.

facebook.com/malmofolkfestival

Stockholm Jazz Festival

14–23 oktober

Högkvalitativ jazz på små och stora scener runt om i huvudstaden. Totalt 21912 besökare 2021. Håll utkik efter första programsläpp 25 maj!

stockholmjazz.se

Samspelshelgen

17–22 oktober

Spelmanshelg i Sundsvall med anor från 1963 och medalj i samspel, samt dans, allspel, kurser, workshops och konsert med JP Nyströms!

medelpadsfolkmusikforbund.se

Glenntown

19-23 oktober

Traditionell irländsk musik på pubar och mindre spelställen runt om i Göteborg.

glenntown.se

Göteborg Classic Jazz Festival

22 oktober

Jazzfest med tradition i dubbel bemärkelse. Fjolårets lyckade variant på Läppstiftet vid Hisingsbron upprepas i höst.

classjazz.se

Umeå Jazz Festival

26–30 oktober

Kvalitetsfestival i Umeå med internationella och nationella artister.

umeajazzfestival.se

Oktoberstämman

29 oktober

Sveriges största spelmansstämma inomhus på Uppsala Konsert och Kongress. 75-årsfirande med bland andra Olov Johansson och Mikael Marin.

uplandsspel.se

Planeta

29 oktober-6 november

Musik och dans från hela världen i Göteborg med omnejd.

planeta.se

Älmhult Music & Arts

10-13 november

Fjolårets premiärsatsning i pandemiluckan gick hem – nu fylls det nyrenoverade Älmhult Folkets hus på nytt av jazz och annan kvalitetsmusik i dagarna fyra.

folketshusalmhult.se

Pitefolk

25-26 november

Världsmusikfestival vid Framnäs folkhögskola.

framnas.nu/festivaler

Selam Festival Stockholm

november

Lokalt och internationellt varvas på olika scener, ofta med fina afrikanska bokningar.

selamfestival.com

Kista världsmusikfestival

november

Färgstarkt i novembermörkret med musik, sång och dans för stora och små. Se hemsida för datum.

kistaworldmusic.com

Stockholm Sangeet Festival

november

Nordens största festival för indisk klassisk musik och dans, på Musikaliska, Stallet i Stockholm och Riksteatern i Hallunda.

stockholmsangeet.se

European Festival of the Night

1-13 december

Festival i Korpilombolo med musik, litteratur, dans, filosofi och föredrag.

nightfestival.se

Folk At Heart

januari 2023

Folklig showcasehappening i Örebro där artister, publik och arrangörer möts på avspänt vis.

folkatheart.se

NORDEN

Festspillene i Bergen

25 maj-8 juni

70:e (!) upplagan av mixad musik-, teater- och dansfestival. Artister som Goran Bregović och Angélique Kidjo och med Kronos Quartet som årets artist in residence.

fib.no

Landskappleiken

22-26 juni

Norska mästerskapen i folkmusik, alltid med späckat program – i år i Rjukan i Tinn, Vestfold og Telemark.

landskappleiken.no

Riverboat Jazz Festival

22-26 juni

Välfyllda tradjazzdagar i Silkeborg sedan fem decennier.

riverboat.dk

Copenhagen Jazz Festival

24 juni-10 juli

Brukar kallas Nordens största jazzfestival. Herbie Hancock, Gilberto Gil, Melody Gardot, Mike Stern på olika scener runt om i den danska huvudstaden.

jazz.dk

Fatoumata Diawara har spelat på Roskilde tidigare men i år väntar stora scenen. Bild: Samuel Kirszenbaum

Roskilde Festival

29 juni-2 juli

Festivalernas festival! Tunga namn och stor bredd som även rymmer en del jazz och världsmusik. I år t ex Fatoumata Diawara (på stora scenen!), Africa Express, Ustad Saami, Samba Touré och – häpp – allas vår Sara Parkman!

roskilde-festival.dk

Skagen Festival

30 juni-3 juli

50-årsjubileum för denna festival med rootsmusik i fokus. Sofia Karlsson representerar Sveriges klangfärger i år.

skagenfestival.dk

Rigas Ritmi

30 juni-2 juli

Jazz, world, fusion och funk på fin festival med internationella artister.

rigasritmi.lv

Haapavesi Folk

30 juni-2 juli

Bred festival men med fokus på finsk och internationell folk- och rootsmusik. Förutom konserter också gott om kurser och seminarier.

haapavesifolk.com

Nordic Folk Festival

1-3 juli

Den lilla intima festivalen med det stora ambitiösa namnet lanserades 2021 mitt under pandemin och hålls i Vesthimmerland i norra Jylland, strax sydväst om Ålborg. Dels på Vitskøl Kloster, dels på den lilla ön Livø ute i Limfjorden. Fokus är på nordisk folkmusik med akter som Stundom, Frigg och Nordic Fiddlers Bloc men också nordisk kultur i bredare bemärkelse ryms i konceptet: dans, mat och litteratur.

nordicfolkfestival.dk

Dee Dee Bridgewater är en av många jazzstjärnor som kommer till Kongsberg. Bild: Mark Higashino

Kongsbergs Jazzfestival

6-9 juli

Stort, brett och stjärnspäckat startfält med Snarky Puppy, Makaya McCraven, Marius Neset, Mari Boine, Melissa Aldana, Ralph Towner, Dee Dee Bridgewater, Kenny Garrett …

kongsbergjazz.no

Førdefestivalen

6–10 juli

Norskt flaggskepp och världsmusikfestival med starkt, späckat och välkurerat program. I år Ebo Krdum, Áššu, Damir Imamovic, Sona Jobarteh med många fler …

fordefestival.no

Archipelago Sea Jazz

8 juli-6 augusti

Ny skärgårdsnära festivalserie rymmande fyra jazzfester med skiftande karaktär. Inledande Baltic Jazz 8-10 juli i gemytliga Dalsbruk på Kimitoön fokuserar på klassisk jazz, medan Korpo Sea Jazz 20-24 juli har ett mer vågat program av modernt stuk. Turku Sea Jazz 29-30 juli är en urban stadsfestival i det vi kallar för Åbo. Här väntar världsnamn som John Scofield och Cyrille Aimée. Slutligen den nya Åland Sea Jazz 5-6 augusti i Mariehamn, som utlovar intima jazzupplevelser i unik maritim miljö.

archipelagoseajazz.fi

Pori Jazz Festival

8-16 juli

55:e upplagan för denna nestor inom finsk jazz. Stjärnor från såväl jazz- som soul- och world-världen bjuds in, i år exempelvis Gretchen Parlato, Joel Ross, John Legend, Simply Red och tuaregrockande Mdou Moctar.

porijazz.fi

Kuhmo Chamber Music

10-23 juli

Högklassig kammarmusikfest sedan 1970 lockar över 40 000 besökare och rankas som en av världens bästa.

kuhmofestival.fi

Riddu Ri∂∂u

13-17 juli

Urfolkskultur med nutidsförankring ger spännande program.

riddu.com

Aarhus Jazz Festival

9-16 juli

En mäktig uppvisning av den danska jazzscenen just nu – precis alla spelar här, känns det som. Och så en del tryfflar i form av internationella gäster som Eliane Elias, Melody Gardot, Lee Ritenour och svenska Ellen Andersson.

jazzfest.dk

Maija Kauhanen behöver inte ta flyget till Kaustinen. Bild: Antti Kokkola

Kaustinen Folk Music Festival

11-17 juli

Den finska folkmusikens årliga höjdpunkt äger rum en vecka i centrala Kaustinen på bortåt trettio olika scener – de räknar med att totalt 4500 personer kommer att spela på årets festival … Årets tema är ”Tillsammans!”, och scenerna möter vi artister som Värttinä, Mari Boine, Maija Kauhanen, Dawda Jobarteh och svenska Spöket i Köket.

kaustinen.net

Moldejazz

18-23 juli

Norskt flaggskepp sedan 1961 med totalt runt 60 000 besökare och 120 konserter i programmet. I år med världsstjärnor som Angélique Kidjo, Cécile McLorin Salvant, Christian Sands, Charles Lloyd, John McLaughlin och med den egensinnige John Zorn som utvald artist in residence.

moldejazz.no

Viljandi Folk Music Festival

28-31 juli

Spännande folkmusikfestival med artister från hela världen och fokus på estnisk traditionell kultur, musik och dans. Bland årets artister märks maliske Samba Touré, skotska Breabach och israeliska Yamma Ensemble.

viljandifolk.ee

Sildajazz

10-14 augusti

Alltid starka namn i omfattande internationell artistlista i Haugesund. I år Pat Metheny, Craig Taborn, Maria Schneider, Jan Garbarek …

sildajazz.no

Normbrytande med Hedvig Mollestad Trio i Tromsø. Bild: Julia Marie Naglestad

Tromsø Jazzfestival

11-14 augusti

Relativt nystartad festival i nord-Norge, med Valkyrien Allstars, Hedvig Mollestad Trio, Maria Schneider …

tromsojazzfestival.no

Telemarkfestivalen

11-14 augusti

Anrik folkmusikfest med fokus på akustisk traditionsmusik, både norsk och internationell.

telemarkfestivalen.no

Oslo Jazzfestival

11–17 augusti

Konserter i centrala Oslo, späckat program och alltid fina bokningar.

oslojazz.no

Oslo Kammermusikkfestival

12-21 augusti

Nordisk och internationell kammarmusik över hela stan.

oslokammermusikkfestival.no

Tønder Festival

25-28 augusti

Välrenommerad dansk folk- och rootsmusikfestival med många år på nacken och tunga internationella bokningar, främst keltiskt och americana.

tf.dk

Transform – Trondheim World Festival

5-12 september

Öppensinnad välkomnande kulturfest med både lokal och global folkmusik.

transform.no

Ultima

12–21 september

Nordens största festival för nutida konstmusik går av stapeln i Oslo.

ultima.no

Copenhagen Blues Festival

30 september-2 oktober

Späckat program med spelställen över hela stan.

copenhagenbluesfestival.dk

Vilnius Jazz

oktober

Den litauiska huvudstadens stora jazzvecka för 35:e året.

vilniusjazz.lt

Oslo World

31 oktober–6 november

Blytung worldmusic-vecka i norska huvudstaden, i år med artister som Youssou N’Dour och Fatoumata Diawara och det mångbottnade temat ”bevegelse”, rörelse, med fokus på vikten av möten och utbyten över gränser.

osloworld.no

Tampere Jazz Happening

3-6 november

Anrik jazzhelg i centrala stan med starka internationella bokningar.

tamperejazz.fi

Etnosoi!

4–13 november

Stor världskulturfestival i Helsingfors.

etnosoi.fi

Blues Heaven Festival

11–12 november

Danskarna gillar blues! Tung blueshelg på två scener i Frederikshavn.

bluesheaven.dk

Folkelarm

24-27 november

Späckat program runt norska galan, med konserter, seminarier, priser m m på Riksscenen i Oslo.

folkelarm.no

Urval och texter: Patrik Lindgren och Susanna Fredén