Americana i vintermörkret

Falkenbergs kärleksrelation med americanan håller i sig, och efter sommarens tre dagars ymniga Rootsy Summer Fest avslöjas nu de första bokningarna till vinterns lillasyskon Rootsy Winter Fest i Tryckhallen.

2-3 februari är datumen och tyngst bland de sex första artisterna som bokats får väl sägas vara nordamerikanen Israel Nash som kommer med sitt band och sitt alldeles nysläppta album Ozarker i bagaget. Han fortsätter sedan att turnera i Skandinavien veckan därpå, med konserter i Stockholm, Östersund, Göteborg, Gävle, Kristianstad och Malmö.

Spännande låter också konserten med Jesper Lindell, som utöver ett svenskt kompband även bjudit med sig den 73-åriga amerikanska fiddlern Scarlet Rivera, mest känd för sitt samarbete med Bob Dylan på den famösa Rolling Thunder Revue-turnén i mitten av 1970-talet och för hennes tongivande medverkan på klassiska albumet Desire. Det utlovas en mix av just det låtmaterialet blandat med Lindells egna låtar.

Övriga hittills offentliggjorda bokningar är nederländska Judy Blank, engelska Our Man in the Field, amerikanska Ward Hayden & The Outliers och så Magnus Carlson i samarbete med nyssnämnda Jesper Lindell.

Datumen för nästa års Rootsy Summer Fest är förresten också klara, och blir 16-18 augusti …

Patrik Lindgren