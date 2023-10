Ambrose Akinmusire tar skydd från informationsflödet

Ni läste väl porträttet av amerikanske trumpetaren Ambrose Akinmusire i Liras höstnummer? Där berättas bland annat att han lämnat Blue Note efter fyra album och att efter sommarens egenutgivna soloskiva Beauty is enough väntar nu hela tre album på nya skivbolaget Nonesuch under året som kommer.

Redan 15 december är det dags för den första skivan, från vilket vi får ett smakprov här nedan. Musiken är avskalad, nedtonad och fylld av rum – kanske satte nyssnämnda soloinspelning sina spår, den gjordes i en kyrka – och i ett pressmeddelande berättar Akinmusire:

– Det är min reaktion på att ständigt bombarderas av information. Skivan är mitt sätt att skapa ett tryggt utrymme. Del av utmaningen var: kan jag skapa något som kretsar kring öppna rymder, på samma sätt några av de skivor jag älskar allra mest gör?

Skivan heter Owl songs och med sig har han trumslagaren Herlin Riley och möjligen lite överraskande gitarristen Bill Frisell, och trions finkänsliga samspel är direkt förtrollande. Första smakprovet är ett av titelspåren, Owl song 1. Akinmusire betonar att titlarna inte har nämnvärd betydelse ordagrant, men:

– Jag har en särskild förkärlek för ugglor. Deras personlighet är så distinkt – alltid observerande.

I artikeln berättar vi också om Ambrose Akinmusires roll som artist in residence under året hos Norrbotten Big Band, och nu är det snart dags för deras gemensamma uppvisningsturné, 17-19 november, på Studio Acusticum i Piteå, Kulturens hus i Luleå samt sist ut Fasching i Stockholm.

Du som är prenumerant kan läsa reportaget här.

Patrik Lindgren