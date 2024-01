Ale Möller kliver fram som coversångare

Ale Möller har ju visat upp oerhört många sidor av sig själv som musiker genom den långa karriären, från jazztrumpetare till bouzoukispelman och det mesta däremellan, men nu får han ändå sägas ta ett rejält kliv mot något alldeles nytt.

– Jag trodde väl aldrig att jag skulle göra en coverplatta, men det här känns både nödvändigt och väldigt roligt! Av alla de tusentals låtar som jag spelat genom åren är det nämligen vissa som envist kommit tillbaka och pockat på att spelas. Efterhängsna ”stalkare” som attackerar bakifrån, och som jag nu bestämt mig för att gå i närkamp med, hälsar Ale Möller.

För ja, den kommande skivan Andras, eller i längre form Ale Möller med Mats Öberg & Olle Linder spelar andras låtar, är just en lustfylld samling nogsamt utvalda covers på låtar av artister som George Harrison, Evert Taube, Jim Morrison, Ravi Shankar, Lennon/McCartney, Timas Hans …

Allt spelades in av trion under några intensiva dagar i en lånad sommarstuga och redan i dag släpps de första smakproven i form av en trippelsingel, där vi bjuds på Beatles-klassikern Here comes the sun, den grekiska tradlåten Ipiros och New Orleans-dängan St James Infirmary.

Mats Öberg, Ale Möller och Olle Linder. Bild: Märta Thisner

Ale Möller kommenterar de tre låtvalen så här:

Here comes the sun:

“Denna ljusa vårsång gjorde ett starkt intryck på mig i mina tidiga tonår, och jag tycker mycket om den än i dag. En vårvisa är ju alltid en sång om hoppet, om ljusets återkomst efter mörkertid.”

St James Infirmary:

“På en minnesvärd fest i mitt barndomshem dök det upp en banjospelare och en kornettist och spelade denna gamla begravningsmelodi från New Orleans. Jag blev alldeles betagen och har genom åren gjort flera versioner av låten. Den har en ganska absurd text med glada tips för en festlig begravning.”

Ipiros:

“Ända sedan jag träffade bouzoukispelaren Christos Mitrencis i slutet av 1970-talet, och blev hans vän och elev, har grekisk kultur och musik varit en viktig del av mig. Här kommer en klagosång från bergen i norra Grekland, där små folkliga klarinetter har en lång tradition.”

Hela albumet släpps den 16 februari på skivbolaget Supertraditional och recenseras förstås i det kommande vårnumret av Lira.

Trion ger sig även ut på en liten releaseturné under andra halvan av februari, med stopp på Rost i Stockholm, Victoriateatern i Malmö, Konstepidemin i Göteborg och Jazzhus Montmartre i Köpenhamn.

Patrik Lindgren