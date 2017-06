Zara McFarlane tolkar Max Roach-klassiker på nya singeln

För några år sedan porträtterade vi en av den brittiska jazzens mest framstående unga jazzvokalister, Zara McFarlane. I dag släpper hon nya singeln All Africa, en tolkning av och återkoppling till trumslagaren Max Roachs låt från 1960, med Abbey Lincoln på sång.

All Africa fanns med på den banbrytande skivan We insist! – Max Roach’s Freedom now suite – som inte bara var ett tidigt utslag av den amerikanska civilrättsrörelsen utan även lyfte fram den då högaktuella afrikanska frirörelsen från kolonimakterna.

Zara McFarlane gör sången 2017 i samarbete med trumslagaren Moses Boyd och en sextett jazzmusiker från den unga brittiska scenen (däribland Binker Golding på tenorsax – Golding och Boyd ligger för övrigt bakom även den hajpade och albumaktuella trum/sax-duon Binker & Moses).

Vi hoppas och ser fram emot ett nytt helt album till hösten!

PL