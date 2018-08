Youn Sun Nah ser fram emot kvällens spelning på Ystad Jazz

Koreanska sångerskan Youn Sun Nah framträder på Ystad Jazz ikväll torsdag, med nyvunnen inspiration från amerikansk jazz. Det rör sig om ett kärt återbesök, berättar en entusiastisk Youn Sun Nah över telefon från Frankrike.

– Omgivningarna är så vackra i Ystad och folk är så snälla! Men det som jag är allra mest imponerad över på Ystad Jazz är volontärerna, som är otroligt engagerade och generösa – jag blev väldigt rörd av dem. Sen är programmet på Ystad Jazz dessutom fantastiskt.

Till Ystad tar Youn Sun Nah med en kvintett bestående av musiker från USA och Tyskland. I linje med sin senaste skiva She moves on, från 2017, experimenterar hon i nuläget med att ta in fler amerikanska influenser – och ett trumset – i sin musik.

– Jag har länge spelat mycket i duo med gitarristen Ulf Wakenius och i kvartett med gitarr, dragspel och bas. Alltså utan trummor, så musiken var ganska minimalistisk. Men för två år sen åkte jag till New York för att träffa musiker och uppleva livemusik … Jag gick på konserter och såg artister som Beyoncé, Guns N’ Roses och Sting, men såklart också jazzkonserter. Det var så inspirerande!

Inspirationen från USA-vistelsen flödade in i senaste skivan, där vi hör Youn Sun Nah tolka amerikanska låtskrivare som Joni Mitchell, Jimi Hendrix, Paul Simon med flera. Hon har aldrig ryggat tillbaka inför att blanda stilar och hennes röst hoppar lekfullt mellan rock, jazz och klassiska röstklanger. Finns det något röstuttryck som hon inte tagit sig an än?

– Jag försöker göra allt som är möjligt med min röst. Fast det finns folk på Grönland som använder sina stämband på ett annorlunda sätt som jag inte haft möjlighet att lyssna in mig på. Men om jag bor med dem några dagar så kanske jag skulle kunna lära mig av dem!

Youn Sun Nahs lekfullhet och nyfikenhet kan vi se fram emot i Ystad också – hon betonar att det är live som hon och bandet verkligen får möjlighet att sträcka ut sig och utforska musiken.

– Man kan aldrig skapa ett studiosound på scen och aldrig ett livesound i studion. Live kan en låt bli tio eller femton minuter – då skapar vi utrymme för interaktion i bandet och försöker överraska publiken!

text: Sunniva Brynnel

bild: Sung Yull Nah



(ur Lira Festival 2018)