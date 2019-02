Vi hade 164 sidor tidning att bli klara med senaste veckoslutet, så spellistan fick vänta lite … MEN: nu är vi igång igen och vevar i gång veckan med ett tiotal nysläppta låtar.

Vi börjar med ett spår från superdupertrion Willemark Knutsson Öberg, och skivan de finurligt kallar Svenska låtar – men som alltså inte handlar om den klassiska folklåtnedteckningen utan om mer nutida allmängods. Här tar de sig an Vreeswijks Somliga går med trasiga skor med Lena Willemark på älvdalsmål och nervigt fiolspel …

Sen kunde vi inte låta bli att stoppa med en låt till från skivan, fast med en helt annan vinkling: Eva Dahlgrens Ung och stolt i febrig jazztappning.

Jazzpianisten Mathias Algotsson hade release förra helgen för sin nya skiva Home at work again, varifrån vi plockar den utsökta folktonade Attundafolk. Och mer jazz: den som missat att Fanny Gunnarsson håller på att kliva fram som en av svensk jazz nya stjärnor lägger vi upp ett nytt bevis här, i form av nya singeln Share your past.

Dessutom nysläppt med cajuncoolingarna i Alligator Gumbo, Gibrish & Wendy McNeills tolkning av Gillan Welchs låt One More Dollar, folkduon Järventaus/Dluzewski, Zara McFarlanes nya East of the River Nile och en närmast discodängig sak av trummisen Manu Katché.

Häng med!