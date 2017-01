Värsta jazzfesten i Västerås

Den 25 mars är det dags för Festijazz, den årliga festivalen i Västerås. Föreningen Jazzens Vänner anordnar traditionsenligt denna endagsfestival i Västerås Konserthus. Det utlovas musik från tre scener; en av dessa serverar livemusik för en dansande publik under hela sex timmar.

Västeråsarna och tillresta festivalbesökare kan ta del av konserter med bland andra norskan Karin Krog (bilden) ihop med saxofonstorheten Scott Hamilton, holländskan Laura Fygi med Västerås All Stars, Jan Lundgren Quintet, All That Vocal Jazz med Hannah Svensson,Vivian Buczek och Anna Pauline, LSD med Fredrik Lindborg, Martin Sjöstedt, Daniel Fredriksson, Leif Kronlund Storband, Second Line Jazzband, Ellen Andersson Kvartett, Organic Organ Trio och Västerås Kulturskolas Ungdomstorband.

Festivalen är bara en del av Jazzens Vänners vårprogram. Ett program som startar redan tisdag 24 januari med Fathers & Sons, där Ulf Johansson Werre (flygel, trombon, sång) och John ”Jonte” Högman (klarinett, saxofon, sång) spelar ihop med sina söner: trumslagaren Oscar Johansson Werre och trombonisten Hampus Högman Adami. Magnus ”Mankan” Marcks bistår på basen.

Fullständigt program står att finna på Jazzens Vänners hemsida.

Timo Kangas