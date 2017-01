Ulf Dageby är tillbaka

Det har varit ganska tyst om Ulf Dageby sedan Nationalteaterns Rockorkester plockade ned skylten efter det flitiga live-året 2014. Då hade Ulf Dageby också hunnit medverka i tv-programmet Så mycket bättre 2013. I maj 2016 spelade Ulf Dageby Band på Taubescenen på Liseberg men höstens konserter ställdes in på grund av sjukdom.

I mars blir dock livet åter en fest när Ulf Dageby, 72 år, och hans band ger sig ut på vägarna. Föreställningarna har fått namnet Tillbaka till noll och de rymmer både gamla och nya låtar. I rytmsektionen finner vi Nationalteatern-trummisen Håkan Nyberg och forne The Soundtrack Of Our Lives-basisten Kalle Gustafsson-Jerneholm. Håkan Svensson (gitarr och sång) liksom Ulf ”Vinyl” Stenberg (keyboards) känner vi också igen från Nationalteaterns Rockorkester.

Tre konsertdatum är inbokade än så länge. Trollhättans Folkets Hus får besök 23 mars, East West i Örebro gästas 24 mars och Fasching i kungliga huvudstaden avverkas 25 mars.

Timo Kangas