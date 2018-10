Trio Samara i samarbete med palestinska stjärnmusiker

Projektet Longing for My Homeland efter en av spelningarna i Mellanöstern.

Lirafavoriterna i Trio Samara gav 2013 ut det utsökta albumet Grandmother’s dance, där Ahmad Al Khatibs oud, Sten Källmans sopransaxofon och Stefan Bergmans bas låter svensk och arabisk folkmusik mötas.

I våras turnerade de i en slags expanderad version och med nykomponerad musik i Mellanöstern i ett projekt de kallar Longing for my homeland, till vilket de bjudit in dragspelaren Larisa Ljungkrona samt från Palestina slagverkaren Youssef Hbeisch och den i arabvärlden välbekanta sångerskan Sanaa Moussa.

– Sanaa Moussas sång och musik bygger på kvinnors folklore och traditioner, säger Ahmad Al-Khatib, själv ursprungligen från Palestina.

Publikresponsen sägs ha varit entusiastisk i städer som Betlehem, Haifa, Jerusalem och Amman, och nu är det dags att under en nio datum lång turné genom Sverige möta publiken på lika exotiska platser som Göteborg, Trollhättan och Uddevalla.

Med konserten vill de ge bilden av att en annan värld är möjlig, att via konsten och kulturen kan vi hitta ett hem.

– I samhället i stort tvingas vi som individer bli representanter för klass, genus, etnicitet med mera, men i musiken kan vi låta det personliga, det vackra och komplexa vi bär med oss genom våra olika kulturella bakgrunder blomma ut i alla sina nyanser. Som sextett skapar vi något nytt tillsammans, säger Sten Källman.

Patrik Lindgren

Sverigeturnén:

31.10 Kronan, Trollhättan (Planeta Festival)

1.11 Jazzföreningen, Jönköping

2.11 My grandfather’s house, Uddevalla (Planeta Festival)

3.11 Världskulturmuseet, Göteborg (Planeta Festival)

4.11 Andersberg, Halmstad

7.11 Musikens Hus, Katrineholm

8.11 Tingshuset, Enköping

9.11 Stallet, Stockholm

10.11 Missionskyrkan, Uppsala