Tony Allen i högsta jazzform släpper skiva och kommer till Sverige

På fredag släpper Tony Allen sitt nya album The source på klassiska jazzetiketten Blue Note. Det senare är verkligen ingen tillfällighet, för även om Allen är mest känd som afrobeat-rytmens fader och Fela Kutis parhäst så var det i jazzen han en gång hittade mycket av sin inspiration och då kanske främst hos mästertrumslagaren Art Blakey som han kände en intuitiv samhörighet med.



Redan i våras kom en ep med Tony Allen kallad A Tribute to Art Blakey and The Jazz Messengers, och den kommande The source bygger vidare på det temat fast nu med nyskrivet material.



Låtar och arrangemang kom till i nära samarbete med saxofonisten Yann Jankielewicz, och allt spelades sedan in med ett gäng handplockade jazzmusiker från Paris, där Tony Allen numera bor. Lite afrikanska klanger finns med i bilden också, främst tack vare gitarristen Indy Dibongue från Kamerun. Ett något udda inslag är annars gästspelet av Damon Albarn, dock inte på sång utan piano.

Tony Allen kommer med jazzkvartett till Södra Teatern (som en del av Stockholm Jazz Festival) den 14 oktober och sen blir det ett stopp till i Sverige lite senare, den 1 november på Storan i Göteborg i samband med Planetafestivalen.

En av låtarna från den kommande skivan kan du höra här nedan – ytterligare några smakprov finns på t ex Spotify och hela skivan släpps alltså på fredag.

PL