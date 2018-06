Tidigare outgivet album med Coltrane ges ut

Undanstuvade och länge bortglömda studioinspelningar med John Coltrane från en dag i mars 1963 har uppdagats och kommer att ges ut på cd den 29 juni på den klassiska Impulse!-etiketten.

Storyn lyder att det var John Coltranes första fru, Juanita Naima Coltrane, som nyligen hittade inspelningarna och tog dem till skivbolaget. Det rör sig om sju obetitlade stycken med Coltranes klassiska kvartett: basisten Jimmy Garrison, trumslagaren Elvin Jones och pianisten McCoy Tyner.

Kännare menar att allt tyder på att inspelningarna syftade till att spela in ett komplett album, men att det inte passade in i skivbolagets utgivningsfas just då, och att Coltrane sedan gick vidare.

Albumet har fått titeln Both directions at once: The lost album, och ett första smakprov finns nedan.

New York Times skriver mer ingående om utgivningen här.

PL