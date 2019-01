Svensk bluesfotograf prisad i Memphis

Just som vi sitter och arbetar med ett stort (STORT! men inte alls som ni tror!) bluesreportage till nästa nummer av Lira kommer nyheten att svenske fotografen Hans Ekestang tilldelats den fina årliga utmärkelsen Keeping The Blues Alive från The Blues Foundation i Memphis.

Ekestang har fångat bluesartister på och bredvid scenen sedan 1970-talet – hans allra första publicerade bild var av B B King 1971.

Ofta har man kunnat se hans bilder i specialistpublikationen Jefferson, och i höstas samlades hans bilder i den påkostade boken Great meetings and feelings, utgiven av Premium Publishing.

Patrik Lindgren