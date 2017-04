Bland de nya namn som utlysts till augusti månads stora festival Way Out West finner vi Olympic Café Tour. Närmare bestämt innebär detta Fatoumata Diawara och Hindi Zahra i gemensamt majestät.

Alla svenska tidningar som tagit upp nyheten om festivalens nya bokningar nämner ”Olympic Café Tour” som ett separat band men det är alltså namnet på världsmusikstorheternas gemensamma turné. Fatoumata Diawara, sångerska, gitarrist och skådespelerska från Mali, och Hindi Zahra, sångerska och låtskrivare från Marocko, har gjort sig kända på varsitt håll men slår sig alltså här samman och förgyller världens scener med ett gemensamt program.

Nedan finns en länk till en färsk fullängdskonsert från fransk tv, och även en mer reklamig presentation av projektet.

Övriga nytillkomna namn till Way Out West den här veckan är The Afghan Whigs, Conor Oberst, Fireside, Jens Lekman, London Grammar, Sunflower Bean, LVL UP, Hurray For The Riff Raff, Julia Jacklin, Flume, Diplo, Jon Hopkins, Fatima Yamaha, 070Shake, Mobilegirl, Georg Ezra, Tycho, Her, Marie Davidsson, Janice, Jarami, Sandra Mosh, Mobilegirl och Yung Sherman.

Festivalen äger rum 10-12 augusti i Slottsskogen och på diverse klubbar i Göteborg. Sedan tidigare är bland andra Frank Ocean, Regina Spektor, The xx, Band Of Horses, Lana Del Rey, Feist, Ryan Adams, Säkert!, Pixies och Eva Dahlgren klara till festivalen.

Timo Kangas

Fatoumata Diawara & Hindi Zahra – Olympic Café Tour 2017 from Montuno Producciones, S.L. on Vimeo.