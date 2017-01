Stark impro-vår på Brötz

Klubb Brötz på Konstepidemin i Göteborg är sedan många år den främsta och yttersta utposten på Västkusten för sant frisinnad och improviserad musik. Vi kan väl kalla det jazz av det oftast mer äventyrliga slaget.

Nu släpper de sitt vårprogram som ser oerhört starkt ut. Eller vad sägs om idel Lirabekantingar som Julia Strzalek Kolibri 6, den hyllade duon Fredrik Ljungkvist/Mattias Risberg, uppkomlingarna Fartyg6 och Alberto Pintons Noi Siamo? För att ta ett lite axplock ur de närmaste månadernas program.

Allt drar igång nästa vecka, onsdag 18 januari, med en spännande dubbeldejt och Brötzkväll nr 686 (!) i ordningen. På scen dels den i höstas skivdebuterande trion Yes Deer (bilden), med Signe Dahlgreen på saxofon, Karl Bjorå på gitarr och Anders Vestergaard på trummor. Dels trion Music From Scratch med senaste numrets omslagsbasist Nina de Heney, pianisten Harald Svensson och grymme trummisen Anna Lund – som vi just intervjuat för ett porträtt i nästa nummer av Lira. Special guest dessutom Niclas Rydh på trombon.

Hela programmet finner ni här: http://www.brotznow.se/#post366

Patrik Lindgren