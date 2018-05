Spotify satsar på musikböcker

Spotify kommer att erbjuda sina användare hela sortimentet av Bloomsburys musikserie 33 1/3. Under de närmaste tolv månaderna landar hela serien på strömningstjänsten i form av ljudböcker.

33 1/3 satsar på korta böcker; varje titel koncentrerar sig på ett utvalt album ur musikhistorien. Även förlagets nya titlar kommer att läggas upp löpande. Det skriver The Bookseller.

Miles Davis får äran att vara premiärakt. George Grellas bok om den legendariska Miles-plattan Bitches brew blir först ut på Spotify. Sammanlagt handlar det om över 130 titlar. Många stora namn är med, som ABBA, Pink Floyd, The Beatles, Jimi Hendrix, David Bowie, U2, Björk, Radiohead, James Brown, Metallica, Aretha Franklin, The Beach Boys, Nas och J Dilla. Men också mer kultförklarade namn som The Raincoats, Can, Throbbing Gristle och Neutral Milk Hotel.

Här återfinns också den bästsäljande hawaiianska sångaren Israel Kamakawiwo’ole; han med tv-hitten Somewhere over the rainbow/What a wonderful world. Vidare Lira-bekantingar som Bob Dylan, Johnny Cash, Tom Waits, Nick Drake, Richard and Linda Thompson, The Pogues, Joni Mitchell, Merle Haggard, Neil Young, Jethro Tull och så vidare.

Delar av bokserien 33 1/3 finns översatta till svenska och ges ut av Lindelöws förlag.

Timo Kangas