Spöket kommer ut ur köket

I nya numret av Lira kan ni bland mycket annat läsa om Spöket i köket – tiomannabandet som mixar folkmusik från Québec och Norden med storbandsjazzvibbar i klangbotten. På lördag den 4 mars har de releasespelning för debutskivan Den nya spisen på Nefertiti i Göteborg.

Lira firar med att bjussa på vår egen artikel, som följer här nedan:

Spöket i köket är Nisse Blomsters tankemonster som fick liv. En tio personer stark orkester som live skapat både finstämning och festyra landet runt. Nu släpper bandet debutskivan Den nya spisen.

TEXT: CHRISTIAN EGEFUR

BILD: EMELIE DILL (ovan), KAMIL BREGO DZIELINSKI (nedan)

Bandet är spritt över Sverige, Danmark och tillfälligtvis även Finland så vi får nöja oss med de tre medlemmar som befinner sig i Göteborg för vår intervju. Albin Lagg, Emma Engström och Nisse Blomster själv tar emot i hans lägenhet i Majorna. I köket, så klart.

– En bra efterhandskonstruktion med namnet är att all bra musik alltid skapas i köket. Men sanningen är att det bara var det första som kom upp i huvudet. Det var namnet på en gammal låt som aldrig blev av. Men namnet fastnade. Det skulle vara synnerligen temporärt, men folk kommer ihåg det, även om det låter som en barnbok, säger Nisse. bandets grundare och motor, själv sjungande och spelande gitarr, banjo, mandolin.

Idén till Spöket i köket väcktes för ungefär fyra år sedan. På musiklinjen på Skurups folkhögskola skulle varje elev hålla i en konsert med egen musik, och Nisse Blomster kom på tanken att blanda folkmusik med jazzens storbandsformat.

– Jag gjorde en crossover med nordisk folkmusik i big band-format som blev riktigt bra. Ungefär ett år senare gjordes en liknande konsert fast då med Québec-folkmusiktema i storbandsformat. Då föddes den här blandningen av nordisk och keltisk folkmusik med jätteband, säger Nisse.

Efter det började Nisse samla på sig material och skriva arrangemang. Låtarna består av ungefär en tredjedel trad, en tredjedel egna alster och en tredjedel svenska visor.

– Fast allt innehåller tillagda små reels och jiggar som Nisse har komponerat och arrangerat, säger Albin Lagg.

Den traditionella folkmusiken från Québec går i keltisk stil, men med fransk krydda. När Spöket i köket även blandar in sitt egna nordiska arv uppstår en ganska egensinnig hybrid.

– Alla tycker alltid att det låter lite irländskt i svänget. Och visst, de påminner ju om varandra, särskilt för den som inte är så jätteinsatt. Det är samma driv. Jag tycker alltid att det låter som ett tuffande tåg, säger Albin.

– Folk som inte har någon relation till folkmusik tycker ofta att all folkmusik låter irländsk. Svenska låtar också, bara de går i tvåtakt. Men vi bangar inte för irländskt heller, fortsätter Nisse.

De flesta låtar som spelas inom folkmusiken i Québec har sitt ursprung i Europa. Antingen i Frankrike, de keltiska länderna eller i Norden.

– Det är musik som har utvandrat med kolonisationen och sedan mixats med varandra. Så det är en ganska ny tradition och relativt lätt att spåra. Samma låtar spelas fortfarande här men låter totalt annorlunda, säger Nisse.

I Spöket i köket sjunger han på såväl svenska som franska, danska och lite engelska.

– Nisse brukar ursäkta sin Québec-dialekt när han sjunger på franska, men om det är någon från Québec där så ursäktar han i stället sitt skandinaviska uttal, berättar Albin.

Bandet som det ser ut i dag, med rätt person på rätt instrument, började sätta sig vintern 2015.

– Jag hade blivit erbjuden att köra en festivalbuss till Folk at Heart i Örebro. Det var väldigt sent påkommet, så jag sa till arrangören att jag kunde ta jobbet om jag fick ett gig på festivalen, säger Nisse, som till vardags är just chaufför.

Dealen gick hem, men de blev tvungna att skicka in pressmaterial på studs. Det var då Spöket i köket som namn kom upp, och blev sedan alltså kvar.

Rätt bemanning har inneburit folk från när och fjärran som Nisse på ena eller andra sättet kommit i kontakt med.

– Vi är inte alls är någon kompiskrets från början, jag kände ingen alls när jag började. Inte ens Nisse. Han presenterade sig på en insparksfest och sa att han spelade bastuba … Andra gången frågade han om jag ville vara med i ett band som han skulle dra igång. Och på första repet så var det bara nya människor, säger Albin, bandets trumpetare.

Emma kom med efter att en tidigare medlem hoppat av.

– Jag och Nisse gick på Skurup ihop. Men jag kom med först 2015, fortsätter Emma, som spelar piano.

Åldersmässigt löper bandet mellan 22 till 27 år, med Albin som yngste medlem. Hybriden mellan olika folkmusikformer och stilar lämnar dörren öppen för lek med genrenamn.

– Vi har ju ett jättelångt namn för vår musik som jag tycker är kul. ”Lounge-rave-folk”, säger Albin.

– Lounge/rave var en genre man kunde ha som mix på Myspaces storhetstid. Det tyckte jag var asbra, säger Nisse.

Och även om det är mest på kul, så är det ändå lite talande.

– Det är väldigt pepp musik, men även väldigt vacker musik ibland. Så det har ju lite båda delarna, säger Emma.

Plattan som släpps under våren ska heta Den nya spisen, en direktöversättning av folkviolinisten Frank Ferrels låt The new stove.

– Skivan är i stort sätt live-inspelad så alla kör samtidigt. Det måsta vara något slags världsrekord att sätta så många låtar på så få dagar, säger Albin.

Spöket i köket

Clara Tesch – fiol

Mads Kjøller-Henningsen- flöjter, vevlira, sång

Emma Engström – piano

Erik Bengtsson – bas

Troels Strange Lorentzen – dragspel

Nisse Blomster – gitarr, banjo, mandolin, stomp, sång

Albin Lagg – trumpet

Ella Wennerberg – trombon

Henrik Büller – barytonsax, altsax

Erik Larsson – tenorsax, klarinett

Spöket i kökets debutskiva Den nya spisen är inspelad på Studio Epidemin i Göteborg av Johannes Lundborg och Henrik Cederblom och släpps på skivbolaget Gammalthea.