Soul- och bluesartisten Sven Zetterberg är död

Svenske soul- och bluesmästaren Sven Zetterberg är död. Han avled hastigt vid 64 års ålder, söndagen den 18 december, blott två dagar efter att julturnén Blue Xmas avslutats. En bejublad turné som Zetterberg gjorde ihop med Knockout Greg & The Rockarounds, som består av Janne Oldaeus, Micke Finell, Ingemar Dunker och Tommy Cassemar.

Sven Zetterberg var en av landets mest hyllade blues- och soulartister, sångare, gitarrister och låtskrivare. 1981-1996 spelade han med Chicaco Express och gjorde flera skivor. Innan dess var Zetterberg med i banden Telge Blues (som släppte sitt debutalbum 1975), Blues Rockers, Blue Fire och Four Roosters.

Solokarriären var hyllad och så sent som i år kom albumet Something for everybody. Lira lovordade den i en skivrecension: ”Zetterberg sjunger säkert, stilenligt och med mycken känsla. Albumtiteln Something for everybody låter påskina att här serveras något för alla smaker. Och det är sant, utan att det känns som någon eftergift. Snarare visar Sven Zetterberg vilken variationsrikedom han kan bjuda på. Blues, soul, rotrock, gospel, New Orleans-funk – allt med Zetterbergs röst som personlig markör.”

Zetterberg har även turnerat och spelat med artister som Jimmy Rogers, Louisiana Red, Eddie Kirkland, Jimmy McCracklin, Luther Allison och Eddie Boyd.

Sven Zetterberg Blues Band hade två spelningar inbokade i januari, på Fasching respektive Nefertiti.

Timo Kangas