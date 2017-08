Sista namnen klara till Stockholm Jazz Festival

Tony Allen, Oumou Sangaré, Vijay Iyer och Marius Neset (bilden) är klara för Stockholm Jazz Festival. Det framkom när programmet släpptes i dag. Årets festival hålls 6-15 oktober och presenterar över 170 programpunkter. Ett fyrtiotal scener med levande musik som även inkorporerar genrer som gränsar till jazzen.

Tony Allen, legendarisk afrobeat-trumslagare från Nigeria, hyllar sin stora influens i konceptet Tribute to Art Blakey – något som även resulterade i en ep-skiva i våras.

Maliska superstjärnan Oumou Sangaré är en av de mest hyllade sångerskorna inom afrikansk musik, men har faktiskt spelat in stora delar av musiken på årets album Mogoya i Stockholm.

Vijay Iyer är en New York-baserad pianist som möts med pressrosor vad han än gör, och hans Vijay Iyer Sextet släppte bara häromdagen nya albumet Far from over på ECM.

Norske saxofonisten Marius Neset hade den stora äran att spela för Wayne Shorter under utdelningen av årets Polarpris. Hans senaste album Snowmelt, ihop med London Sinfonietta, har mottagits med idel lovord och 29 september är det dags för nya plattan Circle of chimes.

Andra namn på Stockholm Jazz Festival 2017 är Rigmor Gustafsson, Dianne Reeves, Al Di Meola, Richard Bona & Mandekan Cubano, Roy Hargrove Quintet, Tigran Hamasyan, Azymuth, China Moses, Tonbruket, Damn! + Kristin Amparo + Shirin, Ida Sand, Peter Asplund Aspiration, Hiromi Duet, Oddisee, Nate Smith’s Kinfolk, Souljazz Orchestra, Lina Nyberg Band, Bohuslän Big Band med Maria Schneider och Kaah.

text: Timo Kangas

bild: Lisbeth Holten