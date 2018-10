Artisten och renskötaren Sara Ajnnak vill med sin nya singel Wake up sleepwalker protestera mot ett gruvbolags exploatering av det samiska området Násafjäll, som har en lång historia av utomståendes angrepp.

– Med respekt för oss och vårt områdes historia, för våra förmödrar och förfäder som blev förslavade och torterade på just den här platsen när koloniseringen av vårt land Sápmi påbörjades, beskyddar vi Nása och vår samiska kultur mot ett nytt övergrepp. Gruvverksamhet är inte välkommen hit, säger Sara Ajnnak i ett uttalande.

Musikaliskt är Wake up sleepwalker ett samarbete med likasinnade Mari Boine och sammanför en tolkning av en gammal jojk från 1600-talet med en textrad inspirerad av afrikan-amerikansk call and response som sjöngs på bomullsfälten i den amerikanska södern.

Singeln är en försmak av ett album som ska ges ut i slutet av oktober, betitlat Gulldalit – Can you hear me? Skivan är Ajnnaks tredje och bottnar i en lång process att hitta sitt egna sound.

– Jag började utforska ljuden i mig, min egen röst, fuljojk och finjojk! Jag ville utmana mig själv och mitt eget uttryck. Jag ville fånga de fantastiska ljuden från min värld, snö som krasar under skorna, tusentals renklövar som dundrar mot marken och löv som prasslar i vinden. Ljuden som bleknar i storstadens brus men är källan till allt liv, naturen. Men också det kontrastrika mötet med världen, där ljudet från källan suddas ut och samhällets puls tar över.

Tillsammans med producenten Stein Austrud, har vi förutsättningslöst arbetat igenom mina idéer och letat efter pusselbitarna som definierar mitt sound.

– Kärnan är jojkens otämjda rytmik, rösten som bär fram känslan och arrangemanget som bejakar det otämjda och fria i mitt uttryck.

