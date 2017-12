Carlos Santana kommer till Sverige i sommar. Gitarrmästarens Divination Tour tar honom till Trädgårdsföreningens scen i Göteborg den 20 juni.

Redan på 1960-talet var Carlos Santana var en föregångare inom tendensen att blanda olika musikstilar från olika världsdelar. Afro, salsa, latin, jazz, fusion, blues, soul och rock. Det mesta ryms under Santanas paraply.

– Långt innan världsmusik var ett begrepp var Santana före sin tid och med sitt engagemang som social aktivist ses han idag som en världsmedborgare och global musikikon, skriver arrangören KB i ett pressmeddelande.

Santana startade som ett rockband i San Francisco 1966. Mexikan-amerikanske Carlos Santana spelade bland annat på den första, legendariska Woodstockfestivalen 1969. Då var han meskalinpåverkad. Karriären har fortsatt med toppar och dalar. Santanas självbetitlade debutalbum släpptes 1969 – det med lejonomslaget – och innehöll hitlåtar som var covers på Fleetwood Mac och Tito Puente. Drygt ett halvt sekel senare har Santana krängt över 100 miljoner album. Nästa år är det 20 år sedan Santana valdes in i Rock And Roll Hall Of Fame.

En rejäl nytändning kom 1999 med albumet Supernatural, med kioskvältare som Smooth och Maria Maria. Nio amerikanska Grammys blev resultatet. I år har Santana släppts albumet Power of peace. På det medverkar bland andra hustrun Cindy Blackman Santana och The Isley Brothers.

Timo Kangas