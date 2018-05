Rymden anfaller på Stockholm Jazz i höst

Sommaren är ju inte över riktigt än, lyckligtvis, men höstnyheterna börjar ändå droppa in (för att inte tala om jul…). Och en av höstens höjdpunkter är förstås Stockholm Jazz Festival som i dag avslöjat sina första bokningar.

Det blir som alltid en mix av internationellt och lokalt, med toppnamn som Carla Bley Trio, Jan Garbarek Group, Stacey Kent, Bo Sundström, fusionhjältarna Yellowjackets och så Liras omslagsstjärna från i höstas Yazz Ahmed, som inte är att missa!

Vi ser också med nyfikenhet och spänning fram emot den nybildade supertrion Rymden, där norske pianisten pianisten Bugge Wesseltoft slår sig samman med EST:s forna trum/bas-radarpar Magnus Öström och Dan Berglund. Borde kunna bli hur bra som helst.

I ett pressmeddelande berättar Öström själv om detta nya samarbete:

– Efter att ha turnerat parallellt under många år och träffats på festivaler runt om i världen med EST och Bugge’s New Conceptions Of Jazz möts vi till slut i ”Rymden” där Bugge, Dan och jag utforskar både det lilla och det oändliga, det kända och okända. Jazz möter rock möter satelliter och avlägsna galaxer. Kanske upptäcker vi en ny planet eller så blir vi bara lite upprymda, förhoppningsvis ni också. Vi ses i Rymden!

Stockholm Jazz Festival äger rum 12-21 oktober.

Patrik Lindgren