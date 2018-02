Rootsduo bergtar Bryggarsalen

Mandolin Orange

Bryggarsalen, Stockholm 13 februari 2018

Om det är den sömlösa harmoniseringen, Andrew Marlins mandolinspel och starka sånger eller det faktum att vi har att göra med två briljanta leadsångare i dialog på samma lilla yta är svårt att säga, men efter halvannan timme tillsammans med North Carolina-duon Mandolin Orange är själen genomsköljd och lagd till vila i Andrew Marlins och Emily Frantz stämbädd.

De var på gång förra året, duon som drejat fram en egen folk- och bluegrass-legering i närliggande Welch-Rawlings-county. När Mandolin Orange, efter snart tio år tillsammans, gör sin första spelning på svensk mark är Bryggarsalen i Stockholm utsåld sedan länge och förväntningarna höga. Allt ska infrias.

Marlin och Frantz växlar akustisk gitarr och leadsång och backar varandra i stämmor på det mest varierade och känsliga sätt. Trots stadigt halvtempo och genomgående bordunfeel finns det ingenting som står stilla. Marlin varvar starkt tremolospel med smakfull frasering och har tillräckligt självförtroende att krascha ett solo.

Från inledande Echo till avslutande Hey Adam har duon auditoriet vilande i händerna. Marlins funderingar kring liv och relationer fungerar på en lyssnande sal där ljudet är kristallklart och hans glaspärlespel och sömnsträva lätt nasala twang bergtar. Emily Frantz varvar akustisk gitarr med elplanka och fiddle och sjunger som ett glas gin-spetsad nektar.

”With so much time to spend / Why paint this house again? / When the floorboards creak and pull you from your slumber / Well I’d hold you ’til the end / But honey even oaks must bend / If we intend to stick with one another”

Trots deras individuella briljans är ändå det kännetecknande för Mandolin Oranges vara dess delade time och synkrona hjärtslag. Förutom spel ur fyra av fem album sjunger Emily Frantz Dolly Partons Silver dagger och tillsammans med förbandets Ryan Gustafson gör Mandolin Orange Ralph Stanleys Little birdie. Helt okej tolkningar, men hellre två originallåtar som till exempel Gospel shores och House of stone från några av den samtida amerikanska rootsmusikens starkaste förkunnare.

Magnus Östnäs