Romskt, samiskt, folkligt, finskt, afrikanskt, äktenskapligt och cinemaskopiskt på Liras spellista!

Vi börjar med en ny skiva från den högaktiva amerikanska singer-songwritern och banjospelaren Rhiannon Giddens, som i dag släpper ett Joe Henry-producerat album i samarbete med italienske multi-instrumentalisten Francesco Turrisi.

Bakom namnet Moenje finner vi norsk-samiska vokalisten Marja Mortensson och dragspelaren Hilde Fjerdingøy, plus kompmusiker, här i en hyllning jämtländske spelmannen Lapp-Nils.

Nästa anhalt är i Finland där vi träffar pianisten Alexi Tuomarila med trio, vars nya album kommer 28 maj – här en försmak med jordliga toner!

En helt annan trio är Fri Form Folk, bakom vars namn vi finner Sven Ahlbäck, Petter Berndalen och Olof Misgeld som spelar låtar efter Gästrikespelmannen Gustaf Jernberg, här en polska.

Sen ett rejält skutt till ungersk-romska Romano Drom. Sista maj kommer deras nya album Give me wine.

Les Amazones d’Afrique har vi stött på förr, något av ett feministiskt västafrikanskt all-star-team med fler stjärnor än vad som normalt ryms på en och samma himmel. Singeln här dök bara upp utan förvarning, men vi hoppas på en uppföljare till 2017 års starka République Amazone.

Sen då? Jo, äkta paret Buddy & Julie Miller samlar sig för sitt första gemensamma album på tio år. Läs öppenhjärtig intervju med Buddy Miller i nästa nummer av Lira! Hela albumet kommer i juni.

Redan i dag släpps Nils Berg Cinemascopes nya fascinerande album We seem to be drifting apart, varifrån vi får den finstämda The missing piece.

Och så är det ju fredag, eller hur? Det firar vi tillsammans med norska Hullyboo!

Patrik Lindgren