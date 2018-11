Rockstars och Lirastjärnor i ny fotobok

Steve Earle fotograferad för Lira 2013. Ur nya fotoboken Let there be rock. Bild: Johan Bergmark.

Johan Bergmark är en av Sveriges främsta rockfotografer någonsin, och samlar nu ett urval av sina porträtt i den ack så maffiga och självklart svart-vita boken Let there be rock.

Hans bilder har genom åren publiceras i de tyngsta internationella musikmagasinen, och även vi på Lira har haft äran att anlita honom ett flertal gånger.

Och se! Mellan namn som Nick Cave, PJ Harvey, Robyn, Thåström och, jo, även Lill-Babs, hittar vi tre bilder som tagits för Lira. En är bilden längst upp här, av Steve Earle, som vi intervjuade 2013 på hotell Rival där Johan Bergmark fick americanalegenden att lägga sig raklång på en matta där ordet ”Rebel” var invävt i stor bokstäver. ”Hur många procent rebell är Steve Earle? Han måste mätas!” som Bergmark skriver i boken.

Den andra är med folkmusikrebellen Sara Parkman, en bild som blev omslag till Lira #4 2016.

Amerikanskan Valerie June är med i boken också – henne träffade vi 2013 på våren. En karaktärsstark artist som blev en synnerligen tuff utmaning för fotograf Bergmark minns jag. Hon var trött och sliten efter en lång flygresa och ville därför på inga villkor ta av sig solglasögonen.

Jag försökte lirka med att om vi skulle sikta på en omslagsbild så var det tvunget att bli utan solglasögonen. Ett argument som dog tvärt när hon fick syn på vårt medhavda exemplar av det då senaste numret av Lira, där Pharoah Sanders faktiskt hade ett par, genomskinliga visserligen, men ändock solglasögon. ”If Pharoah can wear sunglasses, I’m gonna wear sunglasses!” utbrast hon på sin särpräglade sydstatsdialekt. End of discussion. (Nej, det blev ingen omslagsbild.)

En sak fattar vi dock inte, Johan! VAR är bilden med Lena Jonsson, den närmast Ingmar Bergmanskt dramatiska med det svarta skynket?

Boken Let there be rock kommer den 5 december, men innan dess är Johan Bergmark även aktuell med en utställning med samma namn på Lydmar Hotel i Stockholm, med invigning 15 november.

Patrik Lindgren