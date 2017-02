Prisregn: Sarah Jarosz fick två (av 84!) utdelade Grammys

Det är sannerligen högtid för galor, utmärkelser och prisutdelningar så här års. Värst är förstås amerikanerna, vars Grammygala rymmer hela 84 kategorier vilket gör den till en smärre storstadsdjungel att utforska.

Men bläddrar man vidare förbi de stora pop-, rock- och r’n’b-sjoken och botaniserar bland alla ”Best comedy album”, ”Best Contemporary Christian Music Performance” och ”Best surround sound album” så hittar man förstås en del intressanta saker att uppmärksamma.

Som att Sarah Jarosz (bilden ovan), den unga americanastjärna vi skrev om i Lira för ett par år sedan, nu vuxit till sig och rodde hem hela två grammisar, den ena för låten House Of Mercy (”Best American Roots Performance”) och den tyngre för skivan Undercurrent i kategorien folkalbum.

En annan gammal Lirabekanting (minns omslaget till Lira #5 2013) är Gregory Porter som prisades för årets vokaljazzalbum med Take Me To The Alley.

Sturgill Simpson å sin sida gjorde årets bästa countryalbum med A Sailor’s Guide To Earth och hoppar vi över till jazzen så fick John Scofield storslam med både årets instrumentala jazzskiva (Country For Old Men) och ”bästa improviserade jazzsolo” på låten I’m So Lonesome I Could Cry.

Den lite bredare kategorin bästa samtida instrumentalalbum gick till ytterligare ett Lirabekant namn, nämligen Snarky Puppy och det också i våra öron storstilade albumet Culcha Vulcha.

Alla vinnare och nominerade finns via länken här: https://www.grammy.com/nominees

Bild, Sarah Jarosz: BBC