Premiär för ny dokumentär om frijazz

Det knorrades en del i vissa jazzkretsar efter Ken Burns så omtalade och hyllade tv-dokumentärserien Jazz från 2001. Den ansågs fokusera alltför mycket på den klassiska jazzen och dess efterföljare medan radikalare sidor av musiken till stora delar ignorerades eller till och med avfärdades.

I helgen var det världspremiär på New York Film Festival för en ny film som vill korrigerar detta genom att berätta frijazzens historia. Tom Surgals film Fire Music skildrar uppkomsten av och utvecklingen för den musik som chockat lika många som den förfört.

Bland de musiker som figurerar i filmen finns pionjärer som Albert Ayler, Eric Dolphy, Cecil Taylor, Sun Ra och Art Ensemble Of Chicago, och Tom Surgal har själv sagt att det var i grevens tid han drog igång filmprojektet – ”six of my interview subjects have died since I started”, berättade han redan 2015.

En rad altrock-profiler som Nels Cline, Thurston Moore and Jeff Tweedy finns med i kulisserna som producenter och supporters, och det finns mer att läsa om projektet här i Rolling Stone.

Filmen har än så länge ingen distribution, så den som vill se den snart får hålla utkik i kommande filmfestivalers program.

PL

