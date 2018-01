Redan 2011 kom en första soloskiva med jazzsångaren Alexander Lövmark, en ep som lovade stort men var av mer klassiskt jazzstuk – Liras recensent jämförde honom då med Kurt Elling.

Sedan dess har han hörts i bland annat vokalensemblen Stockholm Voices, men nu kommer Lövmarks första riktiga och kanske även första riktigt egna skiva.

I tätt samarbete med producenten Vanessa Liftig har han här tagit ett bestämt kliv mot ett samtida popsound fast ändå med jazzrötterna stadigt i marken. Albumet Perfect storm släpps den 26 januari och nu på fredag kommer singeln The next trip, som vi har den äran att redan nu kunna bjuda på en premiärlyssning av.

Han skickar med en berättelse bakom låten, vilken liksom hela albumet bärs fram av både personliga och innerliga texter.

– The next trip handlar i grund och botten om missbruk. Ett ”pröva på” som kan bli till en vana, som till sist blir en ovana. Droger, alkohol, sex, spel, mat, träning; alla ovanstående saker kan i fel doser för fel person få förödande konsekvenser. I rätt doser kan de förgylla livet, men hur vet man var gränsen går? Jag har flera personer i min närhet som har eller har haft problem av denna sort, och tänker att det för många är mycket svårt att leva i vårt med tiden mer och mer liberala samhälle. En av mina viktigaste texter, känner jag själv, säger Alexander Lövmark.

Med sig på skivan har Lövmark gitarristen Per-Oscar Nilsson, trummisen Olle Dernevik, basisten Viktor Skokic och pianisten Simon Westman. Just singelspåret gästas därutöver av självaste Melissa Aldana, den chilenska tenorsaxofonisten som på senare år allt tydligare framstått som en av de stora internationellt.

Alexander Lövmark berättar hur det kom sig att Melissa Aldana är med:

– Hösten 2016 såg jag att hon skulle spela på Fasching i Stockholm. Jag och producenten Vanessa Liftig hade pratat om att vi ville ha ett gästframträdande på The next trip, och tanken slog mig att Melissas själfulla och samtidigt ekvilibristiska spel hade passat perfekt in i hur vi tänkte oss musiken. På vinst och förlust kontaktade jag hennes manager som mot min förmodan någon dag senare berättade att Melissa gärna ställde upp för en feature. Lycka!

– En kall vinterförmiddag gick tåget från Göteborg. Jag plockade jag upp henne på hennes hotell varefter vi spenderade tre timmar i Unit7 Studios, innan hon skulle vidare till Arlanda för att resa tillbaka till New York. Melissa är en otrolig musiker. Hon fattade direkt vad vi var ute efter och levererade långt mer än vad vi hade kunnat föreställa oss!

Releasespelning för skivan Perfect storm blir på Unity Jazz den 26 januari, och senare i vår (10 maj) spelar Lövmark och bandet även på Fasching i Stockholm.

text: Patrik Lindgren

bild: Kitty Lingmerth