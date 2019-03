Polska från Mörkö tolkad av amerikansk mandolinduo

Mandolinisten, basisten med mera Noah Fishman är född och uppvuxen i Maine, USA, och kallar sig en ”jazz performer by training, a classical composer on paper, and a traditional musician at heart.”

Den uppmärksamme Liralyssnaren kunde höra honom som gästartist på låten Hidden hill med svenska duon Bäckafall på Lira Lyssna #63 i fjol.

Hans förkärlek för svensk folkmusik tar sig nu nya uttryck när han på albumet Fine times – en duoskiva på mandolin med Baron Collins-Hill – tar sig an Polska från Mörkö, vars video Lira.se i dag har världspremiär för.

– Jag tror att vi lärde oss den låten oboerende av varandra från en inspelning av Daniel och Emma Reid. Polska från Mörkö har en härlig början i dur och avslutning i moll med många möjligheter för utforskningar. Redan första gången vi spelade den ihop visste vi att vi skulle spela in den en dag. Videon här är samma framförande som är med på albumet.

Fine times är ett minialbum med sex låtar varav hälften är traditionella: en irländsk jig, oldtime-klassikern Fine times at our house, och så Polska från Mörkö då.

Noah Fishmans kopplingar till Sverige kan dateras tillbaka till 2015, då han reste till Dalarna för att lära sig om svensk folkmusik. Han har återkommit flera gånger sedan dess och två av Fishmans egna kompositioner till albumet skrevs just i Sverige, berättar han.

– Elvira’s waltz är tillägnad en vän jag mötte i Rättvik och Hey buddy hey! skrev jag till en liten hund jag mötte i Skåne.

Patrik Lindgren