Pianisten Jacob Christoffersen bakom årets danska jazzskiva

Danska jazztidskriften Jazz Special har för tradition att utse en skiva som årets danska jazzutgivning – och i nya numret som kommer i dagarna avslöjas vilken den interna juryn röstat fram. Vinnare är pianisten Jacob Christoffersen Trio med skivan We want you – utgiven på Stunt Records och inspelad i Sverige faktiskt, i Nilento Studios utanför Göteborg.

Så här skriver Liras recensent Björn Gustavsson om skivan, i en recension som kommer i nya numret av Lira: ”sprudlande jazz som dels går tillbaka på bebop-epoken men också, inte minst, gärna bygger vidare på rock och mer samtida musik”.

Förutom Jacob Christoffersen på piano hörs kontrabasisten Thomas Fonnesbæk och ungerske trumslagaren Zoltan Csörsz.