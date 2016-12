Peps firar 70 år

Nej, det är inte fråga om någon falsk matematik. Peps Persson fyller faktiskt 70 år i dag. Lira firar en av den svenska populärmusikens främsta innovatörer och inspiratörer.

Peps Persson föddes 20 december 1946 i Helsingborg och hans påverkan på svensk musik kan inte överskattas. Peps var tidig med att föra in blues och reggae i sin musik, och därmed även i det svenska musiklivet. I mitten av 1960-talet var det bluesen som föll Peps på läppen. Ja, detta var innan det karaktäristiska skägget odlades. Han översatte amerikanska blueslåtar till svenska, eller kanske snarare äktskånska som det heter.

Peps Bluesband fick en musikalisk blodtranfusion 1973 och blev till Peps Blodsband när reggaen på allvar kopplade greppet om Peps. Klassikern Falsk matematik finns med på det bandets debutalbum från 1974. Året därpå kom Hög standard med en ABBA-pastisch på lp-omslaget och en titellåt som snabbt blev väl förankrad i folksjälen. Albumet var det första med enbart reggae och innehåller två översättningar av Bob Marley & The Wailers låtar.

Även Hyreskasern från 1978 års album Spår är en översättning, denna gång av Jacob Millers låt Tenement yard. Ett vaket val, för samma år kom långfilmen Rockers, vars soundtrack innehöll originalet. Den filmen – och den tillhörande skivan – nådde dock inte ut på riktigt förrän året efter, så Peps Blodsband var sannerligen på hugget. Spår innehåller också Tony Ellis komposition Punky reggae, ytterligare en vaken idé. Låten är inte alls samma låt som Bob Marleys samtida Punky reggae party, även om den låten faktiskt släpptes innan Peps skiva.

Peps har även samarbetat med artister som Wilmer X och Nisse Hellberg. Först på Wilmers album Mambo feber, senare över ett helt album ihop med Hellberg: 1994 års Röster från södern. Andra artister Peps jobbat med är Ronny Åström, Kal P Dal, Hasse Andersson, Owe Thörnqvist, Blosblasters och Timbuktu.

En av hans mest älskade bitar är Oh boy! från 1992, släppt under namnet Peps Persson, ett val som blivit allt vanligare i hans fall. Senaste albumet är Äntligen! från 2005, då åter under gruppnamnet Peps Blodsband.

Peps har fått en rad utmärkelser, inte minst Grammisgalans hederspris 2007 och för två år sedan blev han invald i Swedish Music Hall of Fame.

Senaste numret av bluestidningen Jefferson innehåller en lång intervju med jubilaren. Grattis, Peps!

Timo Kangas