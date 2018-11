Nytt med Carr & Roswall, Räfven, Yellowjackets och Rosanne Cash på Liras spellista

Ja, vi hade deadline för vårt kommande nummer igår kväll (ute 15 november) och ja det blev hiskeligt sent. Men vår spelliste-show måste ju go on så här är de: veckans stolta tillskott till Liras officiella spellista!

Vi börjar med lite Quebec-extravaganza i form av ett möte mellan banden Le Vent Du Nord och De Temps Antan, fortsätter med Rosanne Cashs rootsiga americana, Räfvens tajta ompa-ompa och senare en härlig svajig St James Infirmary-blues av jazzvokalist-pianist-stjärnskottet Jon Batiste.

Och vidare: sprillans nytt med tungviktsduon Ian Carr & Niklas Roswall, en utsökt singelförsmak från trion Kajas kommande album, en ny låt från allas vår Dolly Parton, en annan från jazzbasisten Christian McBride och så lite Medelhavsmusik från aningen mer obekanta bandet Newpoli – USA-baserade faktiskt men med syditalienska folktoner som specialitet. Fint!

Patrik Lindgren