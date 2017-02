Nytt från Eric Bibb

Eric Bibb släpper nytt album 31 mars. Med skivan Migration blues vill bluesmannen påminna oss om att de flesta av oss har migranter i vårt eget släktträd.

Den amerikanske bluesmannen och singer-songwritern Eric Bibb har tidigare varit bosatt i Stockholm. Han är far till skådespelaren och dansaren Rennie Mirro. Numera bor Eric Bibb i Helsingfors. Albumet är inspelat med en trio bestående av Eric Bibb, JJ Milteau på munspel och Michael Jerome Browne på gitarr, fiol, banjo och andra instrument. Ytterligare musikervänner sitter in på några spår. Plattan släpps av skivbolaget Dixiefrog och cd-utgåvan kommer i ett digi-sleeve med 32-sidig booklet.

I fjol kom konstellationen Eric Bibb and North Country Far with Danny Thompson med albumet The Happiest man in the world. Att Eric Bibb är en kreativ man bevisas att den skivan följde ganska tätt inpå andra album som Eric Bibb gjort ihop med artister som Habib Koité, Staffan Astner, Ale Möller och Knut Reiersrud.

Nästa planerade Sverigespelning är 19 mars, på minneskonserten för Sven Zetterberg, som vi skriver mer om här.

Timo Kangas