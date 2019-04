Nytt från Angélique Kidjo och Väsen på Liras spellista

Påskledigheten följdes av deadlinevecka – vi har gjort klar vår årliga festivalguide veckan som gick – men nog hinner vi med en snabb uppdatering av spellistan!

Vi börjar med en ett favoritspår från den paneuropeiska kvartetten Sirus första album som just kommit – Lummen heter det, och i gruppen hör vi Josefina Paulson, Jonas Åkerlund, Sophie Cavez och Baltazar Montanaro.

Raskt vidare till ett smakprov från Angélique Kidjos nya, urstarka album där hon hyllar den kubanska stjärnan Célia Cruz, vars kanske största hit var låten här, La vida es un carnaval.

Plume är mer av ett nytt namn på världsscenen, men ett lovande sådant – en fransk-amerikansk saxofonist skolad på Berklee och som låter ana stordåd. En att hålla koll på!

Singer-songwritern Joy Williams bjuder på något helt annat men också med en påtaglig självklarhet i uttrycket – och den som känner igen rösten har nog hört henne i duon The Civil Wars.

Väsen är mer bekanta för de flesta men still going oh so strong som man säger. Här får vi Hörrgårdar’n från nyss släppta nya albumet Rule of 3.

En annan trio är israeliska Shalosh, vars namn syftar på det hebreiska ordet för just tre. En ganska genre-obrydd med i jazzen rotad trio som nu till sitt tredje album signats av stora tyska bolaget Act.

Sex nya låtar att inleda veckan med, tills nästa uppdatering nu på fredag!