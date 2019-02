Nytt dubbelt upp med folksångaren Sam Lee

Den brittiska folksångaren Sam Lee är en stor favorit på Liraredaktionen, och just som vi började undra om det inte var dags för lite ny musik från hans horisont så blev vi dubbelt besvarade.

Snart fyra år efter senaste skivan The fade in time berättade Sam Lee själv nyligen i ett nyhetsbrev att hans kommande album nu är i princip helt klart. Han förblir lite hemlig kring innehållet, men titeln är Old wow och alla ska ges ut under våren.

Men redan nu finns en sprillans ny skiva med honom för avnjutning, något av ett sidospår men ett ytterst spännande sådant. Albumet heter Van Diemen’s Land (det gamla namnet för ön Tasmanien i Australien) och är ett samarbete med jazzkollektivet Notes Inégales i London.

Sam Lee kallar musiken för ”an improvised exploration of folk song and jazz themes” och skriver att ”det här är antagligen den mest udda och utforskande stream of folk consciousness-skiva jag kommer att göra, men den var en ynnest att skapa med en så underbar musikalisk line-up.”

Nu låter detta kanske betydligt underligare än det är – det är en alldeles utsökt och lättälskad samling mer och mindre fria, avslappnade seglatser i det hittills ganska outforskade sundet mellan jazz- och folksångkontinenterna med en tydlig dos kammarminimalism. Upptäck!

Patrik Lindgren