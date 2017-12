Ny tjänst för levande jazzfilm på nätet

På fredag lanseras det som någon kallat ”jazzens Netflix”, vilket kanske är att ta i, men det är onekligen en seriös satsning som nu rullas ut och presenteras för världens jazzdiggare.

Tjänsten heter Qwest TV och är en prenumerationstjänst för strömmat filmmaterial om jazz – konsertinspelningar, dokumentärer och intervjuer.

Självaste Quincy Jones är en av grundarna, jämte franske jazznestorn Reza Ackbaraly, och finansieringen har skett med en framgångsrik crowdfundingkampanj under hösten, som till slut landade 170 000 dollar till projektet.

Vid starten kommer det att finnas 40-50 konserter och ett tjugotal dokumentärer tillgängliga, men utbudet lär förstås byggas på efterhand. Här finns material med allt från Wayne Shorter till Robert Glasper men även sånt som inte alls kallas jazz till vardags, som Oumou Sangaré och Ravi Shankar.

Tjänsten stöds aktivt av artister som Gregory Porter, Kamasi Washington, Questlove, Erykah Badu och Gilles Peterson, vilket förstärker känslan att syftet är att föra ut jazzens evangelium till en bredare publik än bara de mest renläriga.

Quincy Jones säger i ett uttalande att …

”… I have witnessed first-hand the power of jazz – and all of its off-spring from the blues and R&B to pop, rock and hip-hop, to tear down walls and bring the world together. I believe that a hundred years from now, when people look back at the 20th century, they will view Bird, Miles and Dizzy as our Mozarts, Bachs, Chopins and Tchaikovskys. It’s my hope that Qwest TV will serve to carry forth and build on the great legacy that is jazz for many generations to come.”

text: Patrik Lindgren

https://qwest.tv/