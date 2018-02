Garden heter en ny musikfestival i Göteborg, som FKP Scorpio ligger bakom. Bland de första namn som offentliggörs finns rosade svenska americanaduon Good Harvest. Tunga indierocknamnen The National och Future Islands spelar också.

Good Harvest bildades i Falun 2012 och blandar Emmylou Harris, Gillian Welch, Simon & Garfunkel, Joni Mitchell, Alison Krauss och Nick Drake. Americana, singer-songwriter och folkrock. Hanna Enlöf och Ylva Eriksson släppte i fjol studioalbumet In a life and place like this på Per Gessles skivbolag Space Station 12. Duon har berömts för sin tajta stämsång och har bland annat öppnat för Kris Kristofferson.

”Varje låt på In a life and place like this sitter som gjutet. Varje låt är genomarbetat till sin spets. Varje låt är tung som bly. Varje låt är skivans bästa låt. Varje låt tar mig med storm och det hela lämnar mig lite matt,” skrev Liras Daniel Gustavsson i sin skivrecension.

Garden blir en endagsfest med musik, mat och dryck i Trädgårdsföreningen i centrala Göteborg. Festivalidén har inspirerats av bland annat British Summer Time i Hyde Park.

Timo Kangas