Ny musik på gång med turnéaktuella Långbacka/Bådagård

”Eget, inte besynnerligt, utan eget som i unikt”, skrev Liras förtjusta recensent i höstas om debutskivan Wake us up med Maja Långbacka och Matilda Bådagård.

Deras musik må vara osedvanligt svår att genrebestämma – där finns drag av svensk folkmusik, visa, driven pop och rootsig americana – ändå finns där en självklar och närmast konceptuell enhetlighet.

I dag fredag inleder duon en vårlig rundtur med en dryg handfull stopp, men parallellt jobbar de redan med ny musik berättar Matilda Bådagård.

– Nästa skiva kommer ännu mer mejsla ut vårt sound. Erfarenheten vi har fått nu av att turnera och spela live kommer att ha stor betydelse för hur nästa skiva låter. Kort kan man säga att vi med förra skivan stängde in oss i studion för att helt och fullt få vara kreativa utan begränsningar. Inte tänka på hur och var vi skulle passa in, vilken publik vi skulle nå etc. Nu när vi har spelat live en del känner vi att vi vill göra tvärtom. Vi kommer att ha med oss flera nya låtar nu på turnén som vi först testar live, innan vi helt bestämmer hur låtarna ska vara på skiva. Väldigt spännande process!

Planen är att få ut en ny singel före sommaren och att sedan göra klart album nummer två under hösten, för release 2020.

På konserten i Malmö, på Victoriateatern den 20 mars, kommer för övrigt Liras redaktion att vara på plats – passa på att teckna en prenumeration eller bara säg hej!

PL

8 mars Västerås stadsbibliotek (lunchkonsert kl 12)

8 mars Upplands-Bro Kulturhus

14 mars Ingesunds folkhögskola, Arvika

15 mars Bror Hjorts hus, Uppsala

20 mars Victoriateatern, Malmö

13 april Pygméteatern, Stockholm

15 april Hässleholms kulturhus

24 april Katalin, Uppsala (förband till Lisa Miskovsky)