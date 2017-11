Ny musik från Hailu Mergia

Den etiopiske keyboardisten och ibland dragspelaren – numera taxichaffisen i Washinton DC – Hailu Mergia fick ett välförtjänt revival för några år sedan tack vare en rad återutgivningar av hans klassiska 1970-talsalbum på kultetiketten Awesome Tapes From Africa.

Hittills har tre album av ethiojazzig funk återutgivits och nu kommer nyheten att Hailu Mergia – som turnerat flitigt sedan 2013 då den första nygamla skivan gavs ut – spelat in sitt första helt nya album på femton år.

Skivan Lala Belu släpps i slutet av februari men redan nu kommer ett första smakprov i form av singeln Gum Gum, som går att lyssna på nedan. I ett pressmeddelande skriver Hailu Mergia:

– It is a very historical album for me. And I am extremely excited. All of it feels like a big comeback. A different kind of audience, playing with a different kind of band and working with a different kind of record company. The album is very different from all the albums I did after I left Ethiopia.

PL