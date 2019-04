Ny film tar joddlandet till nya nivåer

Christine Lauterburg hörs i filmen The soul of yodeling.

Nyfiken på joddling? Inte? Jo, det är du faktiskt. Filmaren Anders Granqvist, som senast var aktuell med den utmärkta dokumentären Styr den opp! – om svensk reggae, har nu tagit sig an detta missförstådda ämne i nya filmen The soul of yodeling som visas i detta nu på Svtplay.

Stereotyperna och allt det där löjliga, töntiga, fåniga du säkert först tänker på betas av direkt i inledningen med en kavalkad av Youtubeklipp som får en att sträcka sig efter första bästa skämskudde. Men detta bara för att sedan ta sig an ämnet på fullaste allvar, om än med en ständig glimt i ögonvrån.

Vi får möta kunniga experter från såväl de schweiziska alperna som Nordamerikas western-kultur, vi får höra såväl bierstube/ölbar-varianten som avantgardister som den alldeles fantastiske sångaren Christian Zehnder.

Mot slutet låter han också ana en helt oväntad, längre och djupare historia för joddlingen, för kanske har såväl den centraleuropeiska som nordamerikanska joddlingstraditionen gemensamma rötter i något helt annat – i en afrikansk kultur som spridits via slavar till bomullsfälten och gud vet hur till Alperna.

Själv tänkte jag på de uppenbara likheterna med nordisk kulning, ett spår som inte följs upp i filmen.

I ett mejl hälsar filmaren:

– Jag har gjort en film som jag hoppas kan öppna ett eller annat öra för något oväntat. Och några fördomar hoppas jag ha lyckats bryta ned. Även om jag naturligtvis inte fått in en bråkdel av allt jag hade velat få med. Det finns så fantastiskt mycket spännande och halsbrytande joddeltranspirerande musik därute – och överallt i världen. I Afrika, i Georgien, i Irak, i Taiwan, på Hawaii ….

Patrik Lindgren

https://www.svtplay.se/video/21750790/the-soul-of-yodeling



Soul of Yodeling Swe Trailer from Good Post on Vimeo.