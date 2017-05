Ny eklektisk swingklubb på Nalen

Ikväll onsdag är det premiär för Parisian Swing Box, en ny klubb på anrika Nalen i Stockholm. Här hoppas man blanda ”det bästa från 1930-talets Paris, swingjazzen och electron”.

PSB satsar på levande musik och discjockeyer varje klubbkväll. Vid premiären spelar den svensk-franska Gypsy Swing Quartet, med den i Lira omskrivna gitarristen Gustav Lundgren från Stockholm. Han är en av de mest omtalade gypsy-jazzgitarristerna i världen, och var tidigare medlem och grundare av bandet The Hot Club of Sweden.

Martin Vidlund är gruppens andra gitarrist, och även honom känner vi igen från Gustav Lundgrens trio. Argentinaren Juan Mendoza trakterar kontrabasen. Violinisten Aurélien Trigo är ursprungligen från Paris, men är i dag aktiv i Stockholm som musiker (han var med i electroswing-bandet Caravan Palace), producent och dj. Han är känd under artistnamnet Ariel T och är också hjärnan bakom klubben, tillsammans med dj:n Choco Chanel.

I maj lockar Nalen även med country och americana. Dels i form av True Detective-bekanta The Handsome Family som sprider sin gotiskt svärtade mix av traditionell country, amerikansk folkmusik och morbida mördarballader 10 maj, dels i form av de mer kommersiellt lagda Black Paisley, ett nyligen albumdebuterande svenskt band som blandar modern country med hårdrock och powerballader 13 maj. De senare spelar på Nalen Klubb.

27 maj äntrar sedan Per Persson Nalens stora scen med Nya Packet. I början av mars gick de in i studion för att fästa sina nya låtar och det ska bli en skiva eller liknande inom kort. I Per Persson & Nya Packet ingår David Nyström på klaviatur, Stevie Klasson på gitarr, Martin Tronsson på bas och Norpan Eriksson på trummor. Så passande att de kommer till Nalen, för det var just i Nalens stora sal Perssons Pack gjorde två utsålda farvälspelningar 2014.

Timo Kangas