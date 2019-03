Ny americana på Liras uppdaterade spellista

Om förra uppdateringen dominerades av nyutgiven nordisk (och en del mordisk) folkmusik är tyngdpunkten den här gången snarare på americana, med nytt från artister som Anna Tivel, Justin Townes Earle, April Verch och så en härlig akustisk omtagning av Courtney Marie Andrews Took you up.

Till samma sfär kan vi faktiskt – kanske lite oväntat – infoga jazzsångerskan Isabella Lundgren, vars nya singel Out of the bell jar är en uttalad hyllning till Bob Dylans universum.

Mdou Moctar å sin helt andra sida bjuder däremot på tuaregisk rootsrock, tätt följd att ett intrikat jazzstycke signerat Joshua Redmans kvartett, från nya albumet Come what may.

Mer jazz blir det från debutanten Frida-Hedvig, som tillsammans med Gustav Lundgren Trio tar sig an Bo Sundströms svenska översättning av standarden My foolish heart – Mitt dumma jag. En ung sångerska vi lär få höra mer av!

Också Erik Söderlind ger sig på en sann klassiker om än av helt annat slag, när han solo på akustisk gitarr tolkar Paul McCartneys Let it be från hans nya skiva med Beatles-tolkningar.